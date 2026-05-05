Okur Yazar Buluşması, Mayıs Ayı Boyunca İstanbul Kitapçısı'nda Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okur Yazar Buluşması, Mayıs Ayı Boyunca İstanbul Kitapçısı'nda Devam Ediyor

05.05.2026 10:07  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’ye bağlı İstanbul Kitapçısı, edebiyatı odağına alan programıyla okurları yazarlarla bir araya getiriyor. Müze Gazhane ve Kadıköy şubelerinde düzenlenecek Okur Yazar Buluşması kapsamında söyleşi, imza günü ve çocuklara özel atölyeler edebiyatseverleri bekliyor.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'ye bağlı İstanbul Kitapçısı, edebiyatı odağına alan programıyla okurları yazarlarla bir araya getiriyor. Müze Gazhane ve Kadıköy şubelerinde düzenlenecek Okur Yazar Buluşması kapsamında söyleşi, imza günü ve çocuklara özel atölyeler edebiyatseverleri bekliyor.

İstanbul'un öne çıkan kültür mekanlarından İstanbul Kitapçısı, her yaştan okura yönelik etkinlikleriyle kentin kültür sanat hayatına katkı sunmayı sürdürüyor. Söyleşiler, imza günleri ve çocuklara özel atölyelerden oluşan program, mayıs ayı boyunca okurları farklı yazarlarla bir araya getiriyor.

Programın ilk etkinliği 9 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Kitapçısı Müze Gazhane şubesi T Atölye'de saat 14.00'te başlıyor. Sara Şahinkanat, Anneler Günü'ne özel "Annemin Çantası" kitabı üzerine çocuklara yönelik atölye ve imza günüyle minik okurlarla bir araya geliyor.

Aynı gün saat 15.00'te İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinde Murat Meriç'in moderatörlüğünde Gökhan Akçura ile Okur Yazar Buluşması yer alıyor. "Geçmiş Zaman Sesleri" kitabı odağında gerçekleşen söyleşi, imza günüyle devam edecek.

Programın kapanışı, 16 Mayıs Cumartesi günü Kadıköy şubesinde Doğu Yücel ve Hikmet Hükümenoğlu'nun katılımıyla gerçekleşiyor. Etkinlikte iki yazar, "Trol" ve "Bu Dünyada Yaşamak" kitapları üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştiriyor ardından imza günüyle program devam ediyor.

Etkinlik Takvimi

İstanbul Kitapçısı Müze Gazhane Şubesi T Atölye

9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 14.00

İnteraktif Okuma Atölyesi ( 4-9 yaş)

İstanbul Kitapçısı Kadıköy Şubesi

9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 15.00

Gökhan Akçura ve Murat Meriç ile Okur Yazar Buluşması

16 Mart 2026 Cumartesi günü saat 15.00

Doğu Yücel ve Hikmet Hükümenoğlu ile Okur Yazar Buluşması

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okur Yazar Buluşması, Mayıs Ayı Boyunca İstanbul Kitapçısı'nda Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Bursa’da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar Bursa'da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar
Hürmüz’den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda 4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

11:28
İran mı vurdu ABD uçağı ’acil durum’ sinyali verip radardan kayboldu
İran mı vurdu? ABD uçağı 'acil durum' sinyali verip radardan kayboldu
11:25
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu
11:14
Met Gala’ya bu kostümler damga vurdu Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
Met Gala'ya bu kostümler damga vurdu! Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
11:09
AK Parti’den “ara zam“ açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
AK Parti'den "ara zam" açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
10:45
Trump’a anket şoku Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
Trump'a anket şoku! Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
10:41
Yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 11:47:27. #7.13#
SON DAKİKA: Okur Yazar Buluşması, Mayıs Ayı Boyunca İstanbul Kitapçısı'nda Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.