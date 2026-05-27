Okuyan: Kılıçdaroğlu CHP'yi Yönetime Kapatıyor

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi yönetilemez hale getirmek yönünde adımlar attığını belirterek, "Biz CHP gerçeklerini siyasal ve ideolojik zeminde halkımıza anlatmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken, Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin Genel Başkanı olarak görmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Okuyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hukuken" CHP'nin başında olmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı. Bu sürecin AKP tarafından gerçekleştirilen bir "atama" işlemi olduğunu ifade eden Okuyan, kendi meşruiyeti zedelenmiş bir partinin siyaset alanını tasarlama girişimlerinin bu sürece ortak olanların da meşruiyetini sıfırladığını kaydetti.

"CHP TABANI, PARTİYE YAPILANLARI KABUL ETMİYOR"

Siyasi partilerin iç dinamiklerine dışarıdan müdahalesinin toplum tarafından mahkum edileceğini belirten Okuyan, CHP tabanının bu "operasyonu" kabullenmeyeceğinin açık olduğunu belirtti. Okuyan, iktidarın diğer partilere yön verme çabasının siyaset alanının daraltılması isteğinin yanı sıra "ideolojik-kültürel bir sorun" olarak "her şeyin sahibi olma dürtüsü" olduğuna işaret etti.

Okuyan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bizi en fazla ilgilendiren ise siyasi partilerin iç dinamiklerine müdahalenin önünü tamamen açan bu uygulamanın toplum tarafından kararlılıkla mahkum edilmesidir. Bu büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Protesto gösterilerine katılımın az ya da çok olmasının bu aşamada bir önemi bulunmamaktadır."

AKP, medyasından vekiline, bürokratından trolüne başka partilere akıl ve yön verme konusunda kendini kaybetmiş durumdadır. Yandaş köşe yazarları sürekli olarak muhalif parti ve siyasetçilere not vermektedir. Burada siyaset alanının daraltılması isteğinin yanı sıra ideolojik ve kültürel bir sorun da vardır. Her şeyin sahibi olma dürtüsü iktidar için artık bir davranış kalıbı haline gelmiştir. CHP tabanının bunu kabullenmemesi iyi bir şeydir.

"KILIÇDAROĞLU, CHP'Yİ YÖNETİLEMEZ HALE GETİRİYOR"

İlginç olan, AKP'nin diğer partileri kendisine benzetmeye çalıştıktan sonra kendi alanında beliren rakiplerden şiddetle rahatsız olmasıdır. Ekrem İmamoğlu'nun başına gelenler bu açıdan çok öğreticidir. Velev ki Kılıçdaroğlu yönetimi tutsa, parti AKP'yle uyumlu bir biçimde güçlenip ona rakip haline gelse, iktidar aynı operasyonu ona da çekecektir. Ancak bu imkansızdır. Kılıçdaroğlu'nun da bunun farkında olduğu ve CHP'nin yönetilmesinden çok yönetilemez hale gelmesi doğrultusunda adımlar attığı görülmektedir.

Biz CHP gerçeklerini siyasal ve ideolojik zeminde halkımıza anlatmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken, Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin Genel Başkanı olarak görmemiz mümkün değildir."