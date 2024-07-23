Okyanuslardaki Metalik Nodüller Doğal Pil Gibi Davranarak Oksijen Üretiyor - Son Dakika
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Okyanuslardaki Metalik Nodüller Doğal Pil Gibi Davranarak Oksijen Üretiyor

Bilim insanları, okyanusların derinliklerinde bulunan metalik nodüllerin, içerdiği elementler sayesinde 'doğal pil' gibi davranarak 'karanlık oksijen' ürettiğini keşfetti. Deniz tabanının güneş ışınlarının erişemediği derinliklerinde bulunan metal yumrular, deniz suyunu elektroliz yoluyla hidrojen ve oksijene ayırarak oksijen üretiyor. Bu keşif, canlıların soluduğu oksijenin yarısının deniz bitkilerinin fotosentez yapmasıyla oluştuğu düşüncesini değiştiriyor. Metal yumruların çıkarılması ise oksijene bağlı deniz yaşamına zarar verebileceği için bilim insanları tarafından uyarılmaktadır.

23.07.2024 12:47
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Bilim insanları, okyanusların derinlerinde bulunan metalik nodüllerin, içerdiği elementler sayesinde "doğal pil" gibi davranarak "karanlık oksijen" ürettiğini keşfetti.

BBC'nin haberine göre, okyanus tabanının güneş ışınlarının erişemediği 5 kilometre derinliklerinde, fotosentezin mümkün olmadığı alanlarda bulunan metal yumruların deniz suyunu elektroliz yoluyla hidrojen ve oksijene ayırdığı tespit edildi.

Bugüne kadar canlıların soluduğu oksijenin yarısının deniz bitkilerinin fotosentez yapmasıyla oluştuğu düşünülüyordu ancak yeni keşfedilen "karanlık oksijen" ışığın ulaşmadığı okyanus derinlerindeki yaşama dair ipuçları sundu.

Deniz suyunda çözünen metallerin kabuk parçaları veya diğer döküntüler üzerinde birikmesiyle milyonlarca yılda oluşan söz konusu nodüller, batarya yapımı için gerekli olan lityum, kobalt ve bakır gibi metaller içeriyor. Bu nedenle de derin deniz madenciliği şirketleri bunların çıkarılmasına yönelik projeler geliştiriyor.

Nodüller "doğal pil" gibi davranıyor

İskoçya Deniz Bilimleri Derneği baş araştırmacısı Prof. Dr. Andrew Sweetman ve ekibi, Hawaii ile Meksika arasındaki Clarion- Clipperton Bölgesi adı verilen metal yumrularla kaplı geniş bir alanda araştırma yaptı.

Sweetman, metalik nodüllerin pil gibi davranarak oksijen ürettiğini kaydederek, "Bir pili deniz suyuna koyarsanız köpürmeye başlar. Bunun nedeni, elektrik akımının deniz suyunu oksijen ve hidrojene (kabarcıklar halinde) ayırmasıdır. Bunun doğal ortamda bu nodüllerle gerçekleştiğini düşünüyoruz. Yani nodüller deniz tabanında birbirleriyle temas halinde durduğunda birden fazla pil gibi uyum içinde çalışıyor." dedi.

Aynı süreç gezegen ve aylarda da gerçekleşebilir

Bilim insanları, patates büyüklüğündeki metalik nodülleri kullanarak her bir parçanın bir kalem pilin ürettiği voltaja yakın elektrik ürettiğini belirledi.

Bulgunun, deniz tabanındaki yumruların deniz suyu moleküllerini parçalarına ayırmaya yetecek kadar büyük elektrik akımları üretebileceği anlamına geldiği belirtildi.

Araştırma ayrıca ışık ve biyolojik süreçler gerektirmeyen oksijen üretiminin gezegenlerde, gezegenlerin uydularında da gerçekleşebileceğini ve yaşamın gelişebileceği oksijen açısından zengin ortamlar oluşturabileceğini de ortaya koydu.

Metal yumruların çıkarılması deniz yaşamına zarar verebilir

Clarion-Clipperton Bölgesi, metalik nodüllerin batarya yapımı için gereken elementleri içermesi nedeniyle derin deniz madenciliği şirketlerinin ilgi odağında.

Bilim insanları ise metal yumruların deniz dibinden çıkarılmasının yeni keşfedilen oksijen üretimi sürecini sekteye uğratacağına ve oksijene bağlı deniz yaşamına zarar vereceğine dair uyarıda bulunuyor.

Araştırma Nature Geoscience dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Okyanuslardaki Metalik Nodüller Doğal Pil Gibi Davranarak Oksijen Üretiyor - Son Dakika

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