Olcas Süleymenov'un 90. Yılı Kutlandı

12.05.2026 18:54
TÜRKSOY, Kazak şair Olcas Süleymenov'un 90. doğum yılı için Ankara'da etkinlik düzenledi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Kazakistanlı şair, yazar ve Türkolog Olcas Süleymenov'un doğumunun 90. yılı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

TÜRKSOY tarafından Süleymenov'un doğumunun 90. yılı vesilesiyle Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Sezai Karakoç Salonu'nda panel ve sergiden oluşan programa, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Prof. Dr. Muhammet Enes Kala, Kazakistan Milletvekili ve Kazakistan Yazarlar Birliği Aktöbe Şubesi Başkanı Bijan Qalmaganbetov, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Dinara İzanova, El-Farabi Kazak Milli Üniversitesinden Prof. Dr. Amancol Kalış, Kazakistan Yazarlar Birliğinden Merey Qart, Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Cemile Kınacı Baran, Kastamonu Üniversitesinden araştırma görevlisi Ecem Gül İlek, akademisyenler ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve Türkiye ile Kazakistan milli marşlarının okunmasıyla başlayan program, Kazak şair, yazar ve Türkolog Süleymenov'u anlatan sunumla devam etti.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, açılışta yaptığı konuşmada, "Bütün Türk dünyasının tanınmış büyük şahsiyeti" diye nitelediği Süleymenov'un şiirinin, bütün insanlığa ait barış, onur, tarihi hafıza, insanlık, sorumluluk gibi değerlere hitap ettiğini söyledi.

Süleymenov'un, dili "yalnızca bir iletişim aracı değil, milletin hafızası, tarihin anahtarı ve medeniyetin manevi kodu" olarak değerlendirdiğini belirten Raev, "O (Süleymenov) dağları alçaltmadan bozkırı yüceltmiştir. Bu nedenle onun adı yalnızca Kazak edebiyatında değil, bütün Türk dünyasının ortak manevi hafızasında ebediyen yaşayacaktır." dedi.

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Arıcan da Süleymenov'a ithafen "Bozkır'ın İç Sesi" adlı şiiri okudu.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Kala da Süleymenov'un fikir dünyasında "hafıza, adalet ve insanlık" olmak üzere üç temanın öne çıktığını dile getirerek, "Onun şiiri tarih araştırmalarına tutundurduğuna şahidiz. Tarih araştırmalarını, kültürel direnişe ve dirilişe vesile kıldığını, kültürel dirilişi ise vicdanla konuşturduğuna şahidiz." diye konuştu.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı İzanova da Süleymenov'u, "Sosyal bilimlerin farklı disiplinlerini, insanlık mirası ortak paydasında buluşturan bir deha" diye tanımlayarak, "Doksan yaşına giren bu büyük çınar, bugün Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında pekişen birliğimizin de fikir mimarlarından biridir." ifadesini kullandı.

Program kapsamında, açılış konuşmaları ve hediye takdimlerinin ardından ASBÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uluhan Özalan moderatörlüğünde "Dağları Gölgelemeden, Bozkırı Yüceltmek" başlıklı panel düzenlendi.

Prof. Dr. Baran, paneldeki konuşmasında, Süleymenov'un 20. yüzyılın başında yetiştiği ortamın kişiliğine etkilerini anlatarak, "O, kimlik konusuna bakmış, tarihe bakmış, dile bakmış, hafızanın nasıl canlı tutulacağına bakmış ve geçmişini unutmak üzere olan Kazak halkının hafızasını yeniden diriltmiş bir şahsiyet." diye konuştu.

İlek de Süleymenov'un Kazak edebiyatının 20. yüzyıldaki en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu belirterek, edebi üretimin yanı sıra kültür, tarih, dil, siyaset ve diplomasi alanlarındaki çalışmalarına değindi.

Kaynak: AA

