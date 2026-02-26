LOZAN, 26 Şubat (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, İsviçre'nin Lozan kentinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi Yaşam Boyu Onursal Başkanı Thomas Bach ile birlikte Olimpiyat Müzesi'ndeki Olimpiyat madalyalarını inceledi, 25 Şubat 2026.
Fu çarşamba günü Lozan'da Uluslararası Olimpiyat Komitesi Yaşam Boyu Onursal Başkanı Thomas Bach ile bir araya geldi. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)
Olimpiyat Müzesi'nde Özel Ziyaret
