Olimpiyat şampiyonu Riner, cumhurbaşkanlığına aday oldu, ırkçılıkla mücadele edecek - Son Dakika
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Olimpiyat şampiyonu Riner, cumhurbaşkanlığına aday oldu, ırkçılıkla mücadele edecek

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Fransa'nın olimpiyat şampiyonu milli sporcusu Teddy Riner, ülkede gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olduğunu duyurdu. Riner, X'te yayımladığı videoda adaylığını 'Fransa'yı yeniden ayağa kaldırmak için' açıklarken ırkçılıkla mücadele taahhüdünde bulundu.

Fransa'nın olimpiyat şampiyonu milli sporcusu Teddy Riner, ülkede gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olduğunu duyurdu.

Karayipler'deki Fransız kolonisi Guadeloupe doğumlu dünyaca ünlü judocu Riner, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Fransa'yı yeniden ayağa kaldırmak için" cumhurbaşkanlığına adaylığını koyduğunu belirtti.

Sadece "şampiyon sporcu" statüsüne indirgenmeyi reddettiğini belirten Riner, "Ülkemizin karşı karşıya kaldığı zorluklar karşısında sorumluluk almanın vakti geldi." diye konuştu.

Dünyaca ünlü sporcu kendisinin birçok kez ırkçılığa uğradığını ve bunun cezalandırılması gereken bir suç olduğunu hatırlatarak, ırkçılıkla mücadele taahhüdünde bulundu.

Riner'i hedef alan ırkçı saldırılar ve siber zorbalık girişimleri

Paris Savcılığı, milli judocu ve olimpiyat şampiyonu Riner'in bir televizyon yayınında ülkede aşırı sağın yükselişinden rahatsızlık duyduğunu dile getirmesinin ardından sporcuyu hedef alan nefret söylemleri ve siber zorbalık girişimlerine karşı harekete geçmişti.

24 Eylül'de kamusal alanda Fransız judocuyu hedef alan ırkçı saldırılar ve siber zorbalığa ilişkin soruşturma açılmıştı.

Dünyaca ünlü Fransız sporcu Teddy Riner, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler +100 kiloda altın madalya kazanmıştı.

Ülkede gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerine iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden aday olamazken, Ulusal Birlik (RN) partisi adayı Marine le Pen, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi adayı Jean-Luc Melenchon ve sosyal demokratların adayı Raphael Glucksmann seçimin önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA
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