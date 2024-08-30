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Oltaya takılan 35 kiloluk dev turna balığını kucaklamak istedi, verdiği tepki gülümsetti

ELAZIĞ - Elazığ'da oltasına takılan yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda ve 35 kilo ağırlığındaki balığı kucağına almak isteyen vatandaşın balığın ağırlığından dolayı verdiği tepki gülümsetti.

Olay Keban Baraj gölünde meydana geldi. Hacı Günel ve arkadaşlarının oltasına yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda ve 35 kilo ağırlığında dev bir turna balığı takıldı. Yaklaşık 30 dakikalık mücadele sonucunda, 35 kilogramlık turna balığını sudan çıkarmayı başaran Günel, balığı yakalamanın mutluluğunu yaşadı.

Daha sonra dev balığı kucağına almak isteyen Hacı Günel,,"Yav olmuyor kaldıramıyorum. Vay anam belim. Bu benim işim değiş enginim. Ben ihtiyarım kaldıramıyorum" dedi. Günel'in tepkileri gülümsetti.