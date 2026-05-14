Oltu'da İlk Piyano Resitali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Oltu'da İlk Piyano Resitali

Oltu\'da İlk Piyano Resitali
14.05.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Oltu ilçesinde Kenan Yıldız'ın piyano resitali büyük ilgi gördü, Ebru Koçoğlu eşlik etti.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde ilk kez piyano resitali düzenlendi. Doğup büyüdüğü ilçede konser veren piyanist Kenan Yıldız'a müzik öğretmeni Ebru Koçoğlu kemanıyla eşlik etti.

Oltu Kaymakamlığı salonunda düzenlenen konsere ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Müzik öğretmeni Ebru Koçoğlu'nun kemanıyla eşlik ettiği konserde piyanist Kenan Yıldız, 'Valse', 'Uzun ince bir yoldayım', 'Gnossienne', 'Kara Sevda', 'Jane Maryam', 'Ezel', 'Tükeneceğiz', 'Field', 'Begovil', 'Sarı Gelin', 'Yazmalım' ve 'Mağusa Limanı' eserlerini çaldı.

Oltu'da ilk kez düzenlenen piyano resitali, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Program boyunca dinleyiciler zaman zaman eserlere alkışlarla eşlik ederken, gece sonunda sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, "Hemşehrimiz çok güzel bir gece yaşattı, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kültürel ve sanatsal anlamda bu tür programların olması gurur verici. Bu kardeşlerimizi sonuna kadar destekleyeceğiz. Daha nice gizli kalmış yetenekleri ortaya çıkaracağız. Onların da Oltu'ya sanat anlamında katkı sağlamalarını bekliyoruz. Hepsine destek olacağımızın sözünü veriyorum" dedi.

Program, katılımcıların piyanist Kenan Yıldız ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oltu'da İlk Piyano Resitali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:16:42. #7.12#
SON DAKİKA: Oltu'da İlk Piyano Resitali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.