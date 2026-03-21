Oltu\'da Kaza: 5 Yaralı, 1\'i Ağır

ERZURUM'un Oltu ilçesinde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce kaldırıma ardından da park halindeki otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Oltu çevre yolunda meydana geldi. E.B'nin kontrolünü kaybettiği 06 DZG 95 plakalı otomobil, kaldırım banketine vurduktan sonra park halindeki 06 DK 2227 plakalı araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde yaralanan 5 kişi, ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ni kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 kişi, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne nakledildi.