Oltu'da sel felaketi sonrası yaralar sarılıyor

Güncel

Haniye\'ye yapılan suikast bir ilimizde ortalığı karıştırdı

Oltu'da sel mahalleleri vurdu geçti

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde bazı mahallelerde etkili olan sel felaketi sonrası yaraların sarılması için harekete geçildi.

Oltu'nun Çatak, Nüğürcük ve Süleymanlı Mahallelerinde meydana gelen sel felaketinin ardından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, afetin yaşandığı bölgeye gitti. Sel sonrası ortaya çıkan manzaralar ise yaşananların vehametinin boyutunu göstermeye yetiyordu.

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Erzurum İl AFAD Müdürü Selahattin Karslı ve ilçe kurum amirleri ile birlikte sel felaketinin yaşandığı mahallelerde incelemelerde bulunan Vali Mustafa Çiftçi, selin tahrip ettiği evleri gezerek vatandaşa geçmiş olsun dileklerini iletti. Dere yatağında selden zarar gören evleri inceleyen Vali Çiftçi, devletin tüm kurumları ile sahada olduğunu ve gerekli hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi.