Oltu Taşı Ocakları Dronla Görüntülendi

ERZURUM'da tespihin yanı sıra süs, takı eşyası yapımında kullanılan Oltu taşının çıkarıldığı ocaklar, dronla görüntülendi. 3 bin kişinin geçimini sağladığı bu ocakların yasal hale getirilmesi de gündemde.

Oltu ilçesi kırsal Dutlu Mahallesi'ndeki Oltu taşı ocağında 27 Haziran'da meydana gelen göçükte 3 kişi hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma sürerken, 3 bin kişinin geçimini sağladığı Oltu ocakları dronla görüntülendi. Diğer yandan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bölgede incelemelerde bulundu.

'500'DEN FAZLA OCAKTAN BAHSETTİLER'

Vali Çiftçi, "Facianın meydana geldiği ocağı inceledim, yerinde gördüm. İlk tespitim şu; oradaki ocaklarda herhangi bir işçi-işveren ilişkisi yok. Vatandaşlar özellikle de birbirini tanıyan insanlar bir araya gelip, kendileri bir ocak açıyor. İşlettikleri ocaktan çıkardıkları Oltu taşını esnafa satıyorlar. Bu şekilde bir kazanç temin ediyorlar. Bölgede bana toplamda 500'den fazla ocak olduğundan bahsettiler. Net rakamı ortaya çıkaracağız. Bunları nasıl legal, yasal hale getirebiliriz? Bunları kaçak olmaktan kurtarmak istiyoruz. Bu sektörden geçimini sağlayan yaklaşık 3 bin insan var. Bunları göz ardı etmemiz mümkün değil. Hem onlar mağdur olmasın, geçimlerini temin etsinler ama öbür taraftan da bu ocaklar daha legal hale gelsin çalışmamız var" dedi.

KOMİSYON KURULACAK

Vali Çiftçi ayrıca konu ile ilgili vali yardımcılarıyla toplantı yaptıklarını, kaymakamlık, belediye, Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nden bir komisyon oluşturup, yeni bir süreç yürüteceklerini söyledi.