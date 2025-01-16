Ölü Doğan Bebek İddiasında Serbest Kalma - Son Dakika
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Ölü Doğan Bebek İddiasında Serbest Kalma

Ölü Doğan Bebek İddiasında Serbest Kalma

Pamukkale'de ölü doğan bebeği gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı serbest bırakıldı.

16.01.2025 20:46
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kasım ayında evde ölü doğan bebeği gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Sevindik Mahallesi'nde yaşayan Z.Ü'nün (36) gebeliğini takip eden aile sağlığı merkezi çalışanları, kontrol için telefonla aradıkları kadının merkeze gelmemesi üzerine durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine yapılan çalışmada annenin kasım ayında doğum yaptığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Z.Ü. (36) ile Ö.T'yi (37) gözaltına aldı.

Ö.T'nin ifadesinde, annenin bebeği bir arkadaşının evinde dünyaya getirdiğini, ölü doğan bebeği poşet içinde kendisine vererek "bebeğin babası sensin, kurtulman gerek" dediğini, bunun üzerine Honaz Tüneli yakınında cesedi araziye gömdüğünü söylediği öğrenildi.

Z.Ü'nün ise arkadaşı ile aralarındaki ilişkiyi kimsenin öğrenmemesi için böyle bir yola başvurmak zorunda kaldıklarını söylediği belirtildi.

Ö.T'nin tarif ettiği arazide iş makinesiyle kazı yapıldı ancak cesede rastlanılmadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, anne Z.Ü. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ölü Doğan Bebek İddiasında Serbest Kalma - Son Dakika

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