Ölüm Haberini Alan Kişi Kalp Krizi Geçirdi - Son Dakika
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Ölüm Haberini Alan Kişi Kalp Krizi Geçirdi

Ölüm Haberini Alan Kişi Kalp Krizi Geçirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 'patpat' diye bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken, araçtaki bir kişi hayatını kaybetti. Bu acı haber, kişinin ailesine ulaştığında ağabeyi kalp krizi geçirdi.

29.08.2024 01:09
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ÖLÜM HABERİNİ ALINCA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 'patpat' diye bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü Bayram Aydın'ın (36) yaralandığı, araçtaki Nazım Kılıç'ın (48) hayatını kaybettiğini kazanın ardından acı haber aileye ulaştı. Nazım Kılıç'ın ağabeyi İsmet Kılıç, olayın üzüntüsü nedeniyle kalp krizi geçirdi.

Ereğli Devlet hastanesine kaldırılan İsmet Kılıç'ın tedavinin devam ettiği öğrenildi.

Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ölüm Haberini Alan Kişi Kalp Krizi Geçirdi - Son Dakika

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