Ölümlü Kaza Davasında 7 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Ölümlü Kaza Davasında 7 Yıl Hapis Cezası

Ölümlü Kaza Davasında 7 Yıl Hapis Cezası
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Kayseri'de otomobiliyle Yaren Mercan'a çarparak ölümüne neden olan sürücü 7 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosikletteki Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yaren Mercan'ın ölümüne neden olan sürücü 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 25. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, taraf avukatları, maktul Yaren Mercan'ın babası Mehmet Mercan ve yakınları hazır bulundu. Tutuklu sanık Kadir Efe ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını ve kararla birlikte tahliyesini talep etti.

Sanık Kadir Efe, savunmasında, olayın bir kaza olduğunu ve herhangi bir kastının olmadığını ileri sürdü.

Böyle bir olaya karıştığı için üzgün olduğunu belirten Efe, "Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Keşke alkol içmeseydim. Cezaevinde bulunduğum için 5 aydır kredi kartlarımın borcunu ödeyemiyorum. Cezaevine de kağıtlar geliyor. Böyle bir olay yaşandığı için pişmanım. Ben katil değilim, cani de değilim. Tahliye olduğumda aile üyelerinin yanına gidip özür dileyeceğim." ifadelerini kullandı.

Müşteki baba Mehmet Mercan da baba olarak ağır bir yük taşıdığını söyledi.

Kızının zor şartlar altında tıp fakültesi okuduğunu vurgulayan Mercan, sanığın aracıyla yüksek hız yaptığını ve alkol oranının yüksek olduğunu belirtti.

Mercan, sanığın indirimsiz bir şekilde cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devam etmesini istedi.

Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme hakimi, sanık Efe'nin "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına ve sürücü belgesine 2 yıl el konulmasına karar vererek, tahliyesine hükmetti.

"İndirim yapılamaması ailenin içini bir nebze de olsa rahatlattı"

Mağdur ailenin avukatı Nazime Kalan, duruşmanın ardından adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, sanığın mahkemede herhangi bir indirim yapılmadan üzerine atılı suçtan cezalandırıldığını belirtti.

Adalete güvendiklerini ve Yaren Mercan dosyasının diğer dosyalarda emsal olmasını istediklerini belirten Kalan, sanığa indirim yapılamamasının ailenin içini bir nebze de olsa rahatlattığını ifade etti.

Kalan, mahkeme kararının her aşamada takipçisi olacaklarını vurgulayarak, dosyanın en başından beri alkollü araç kullanılmaması gerekliliğiyle ilgili farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Olay

Talas ilçesinde 20 Mart 2026'da, 22 yaşındaki Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklet ile Kadir Efe idaresindeki 38 YE 008 plakalı otomobil çarpışmış, kazada Mercan hayatını kaybetmişti.

Tutuklanan sürücü Efe hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilerek 25. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Kaza, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ölümlü Kaza Davasında 7 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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