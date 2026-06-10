Omar Abdulkadir Artan, ABD'ye Giriş Yapamadı - Son Dakika
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Omar Abdulkadir Artan, ABD'ye Giriş Yapamadı

10.06.2026 10:13
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Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, ABD'ye giriş izni alamayıp ülkesine döndü ve karşılandı.

Dünya Kupası organizasyonunda görev almak üzere gittiği ABD'de ülkeye girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, ülkesine ulaştı.

Başkent Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na sabah saatlerinde ulaşan Artan'ı, hükümet yetkilileri, spor camiası temsilcileri ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında üstleneceği görev için ABD'ye giden ancak ülkeye girişine izin verilmemesinin ardından Somali'ye dönmek zorunda kalan Artan'ı karşılamaya gelen vatandaşlar, destek mesajları verdikleri hakemin yaşadığı durumdan dolayı duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Uluslararası futbol organizasyonlarında görev alan Somalili hakemler arasında öne çıkan isimlerden biri olan Artan'ın ABD'ye alınmamasının, Washington yönetiminin bazı ülkelere yönelik uygulamaya koyduğu seyahat ve giriş kısıtlamalarıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Somali'nin de söz konusu ülkeler arasında yer alması nedeniyle hakemin ülkeye girişinin engellendiği yönünde yorumlar yapılıyor.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Somalili hakemin durumunun değiştirilemeyeceği belirtilerek, "FIFA, vize değerlendirmeleri de dahil olmak üzere ev sahibi ülkenin göçmenlik süreçlerine dahil değildir ve yetkililer tarafından Sayın Artan'ın durumunun şu anda değiştirilmeyeceği konusunda bilgilendirilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Geçen yıl Afrika'nın en iyi hakemi seçilen Artan, FIFA Dünya Kupası'nda görev almak üzere görevlendirilen ilk Somalili hakem olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Omar Abdulkadir Artan, ABD'ye Giriş Yapamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Omar Abdulkadir Artan, ABD'ye Giriş Yapamadı - Son Dakika
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