Omar Faruk Tekbilek İstanbul'da Konser Verdi

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Müzisyen Omar Faruk Tekbilek, uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

"Omar Faruk Tekbilek-His Ensemble With String Quartet" başlıklı konser, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ney, bağlama, zurna ve darbukası ile sahneye çıkan Tekbilek'e, davulda Chris Wabich, gitarda Federico Ferrandina, kanunda Bahadır Şener, klavyede Ioannis Dimitriadis, def, darbuka ve perküsyonda Murat Tekbilek, kontrabasta Umut Sel, çelloda Mine Cangal, viyolada İlay Küçükçifçi, kemanda ise Ekin Güldoğan ve Elçin Özsaylık eşlik etti.

Sahnede birbirinden güzel eserlerini seslendiren Tekbilek, Hasan Işakkut'un bestesi olan "I Love You" eseriyle tanındığını belirterek, bu eseri Hataylı depremzedelere ithaf etti.

Tekbilek, konserin ardından dinleyicilere kitabını ve albümlerini imzaladı.