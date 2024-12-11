OMDURMAN (SUDAN), 11 Aralık (Xinhua) -- Sudan'ın Omdurman kentinde paramiliter kuvvetlerin saldırısı sonucu tahrip olmuş bir yolcu otobüsünün enkazı etrafında toplanan insanlar, 10 Aralık 2024.
Hartum eyaleti hükümeti, salı günü paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Omdurman şehrine düzenlediği topçu saldırısında en az 65 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. (Fotoğraf: Hartum Eyaleti Hükümeti Basın Ofisi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Son Dakika › Güncel › Omdurman'da Saldırı: 65 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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