Ömer Çelik: 27 Nisan Muhtırası'nı Kâğıt Parçasına Çevirdik

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Nisan muhtıra teşebbüsünün yıl dönümünde yaptığı açıklamada, dönemin Başbakanı Erdoğan ve AK Parti hükümetinin bu girişimi kâğıt parçasına çevirdiğini belirtti. Çelik ayrıca AB Komisyon Başkanı Von Der Leyen'in Türkiye'ye yönelik açıklamalarını eleştirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Nisan Muhtıra Teşebbüsü'nün yıl dönümünde yaptığı açıklamada, o dönemde yaşanan karanlık günlerden bugünlere gelinmesinin büyük fedakârlıklar ve cesaret gerektirdiğini söyledi. Çelik, muhtıranın darbe mekaniği açısından seçilmiş iradeyi yaralamaya yönelik çirkin bir gelenek olduğunu vurguladı. Ancak Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir başbakan ve hükümetin buna direnerek muhtırayı kâğıt parçasına çevirdiğini belirtti. Bu durumun Türkiye demokrasisi ve sivil siyasi tarihi açısından devrimci bir dönüşüm olduğunu ifade etti.

Dış politikadaki gelişmelere de değinen Çelik, AB Komisyon Başkanı Ursula Von Der Leyen'in Türkiye'nin Avrupa'ya nüfuz etmesinin engellenmesi gerektiği yönündeki açıklamalarını talihsiz olarak nitelendirdi. Çelik, Avrupa Birliği'nin hiçbir zaman stratejik bir güç haline gelemediğini, kendi güvenliğini bile sağlayamayan bir birlik durumunda olduğunu söyledi. Von Der Leyen'in sözlerinin satır aralarında Türkiye'nin büyük bir güç olduğunu itiraf ettiğini belirten Çelik, normal bir siyasi aklın Türkiye ile iş birliği yapmayı gerektirdiğini vurguladı. Türkiye'nin AB'ye aday bir ülke olduğunu hatırlatan Çelik, bu kadar güçlü görülen bir ülkeyle iş birliği yapılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:02
Osimhen'i karakola şikayet ettiler! Nedeni bomba
17:50
İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı
17:45
İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'un yeni adresi
16:55
AYM Başkanı Özkaya'dan hakim ve savcılara "kul hakkı" uyarısı
16:34
Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
16:15
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 18:21:35. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.