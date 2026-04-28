Ömer Çelik: 27 Nisan Muhtırası'nı Kâğıt Parçasına Çevirdik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Nisan Muhtıra Teşebbüsü'nün yıl dönümünde yaptığı açıklamada, o dönemde yaşanan karanlık günlerden bugünlere gelinmesinin büyük fedakârlıklar ve cesaret gerektirdiğini söyledi. Çelik, muhtıranın darbe mekaniği açısından seçilmiş iradeyi yaralamaya yönelik çirkin bir gelenek olduğunu vurguladı. Ancak Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir başbakan ve hükümetin buna direnerek muhtırayı kâğıt parçasına çevirdiğini belirtti. Bu durumun Türkiye demokrasisi ve sivil siyasi tarihi açısından devrimci bir dönüşüm olduğunu ifade etti.

Dış politikadaki gelişmelere de değinen Çelik, AB Komisyon Başkanı Ursula Von Der Leyen'in Türkiye'nin Avrupa'ya nüfuz etmesinin engellenmesi gerektiği yönündeki açıklamalarını talihsiz olarak nitelendirdi. Çelik, Avrupa Birliği'nin hiçbir zaman stratejik bir güç haline gelemediğini, kendi güvenliğini bile sağlayamayan bir birlik durumunda olduğunu söyledi. Von Der Leyen'in sözlerinin satır aralarında Türkiye'nin büyük bir güç olduğunu itiraf ettiğini belirten Çelik, normal bir siyasi aklın Türkiye ile iş birliği yapmayı gerektirdiğini vurguladı. Türkiye'nin AB'ye aday bir ülke olduğunu hatırlatan Çelik, bu kadar güçlü görülen bir ülkeyle iş birliği yapılması gerektiğini ifade etti.