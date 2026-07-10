Ömer Çelik'ten AP'nin Kıbrıs Kararına Tepki - Son Dakika
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Ömer Çelik'ten AP'nin Kıbrıs Kararına Tepki

10.07.2026 12:44
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs ile ilgili kararını kınadı.

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,  Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Kıbrıs'la ilgili kararını kınadıklarını belirterek, "Hiçbir temele dayanmayan bu sözde kararların hangi güdümlü ilişkiler yoluyla alındığını çok iyi biliyoruz. Bu alçakça kararı kökten reddediyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AP'nin 8 Temmuz'da Kıbrıs'la ilgili olarak aldığı karara tepki gösterdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinin şan ve şereflerle dolu asil bir ocak olduğunu belirten Çelik, kararı kınayarak, "Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik alçakça bir iftiradır" dedi.

Çelik, TSK'ya yönelik bu iftiraların hiçbir hükmü olmadığına dikkati çekerek, "Hiçbir temele dayanmayan bu sözde kararların hangi güdümlü ilişkiler yoluyla alındığını çok iyi biliyoruz. Bu alçakça kararı kökten reddediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaptığı açıklamaya tarihi dürüstlük adına herkes destek vermelidir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ömer Çelik'ten AP'nin Kıbrıs Kararına Tepki - Son Dakika

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