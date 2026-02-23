Ömer Çelik'ten İsrail Açıklaması - Son Dakika
Ömer Çelik'ten İsrail Açıklaması

23.02.2026 11:45
AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in Filistin topraklarındaki haklarını reddetti ve soykırım suçlaması yaptı.

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları ya da diğer işgal altındaki Arap toprakları üzerinde hiçbir hakkı ve egemenliği yoktur. İsrail'in, dost ve kardeş Arap Devletlerinin egemenliğine yönelik her türlü tehdidi gayrı meşrudur. İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme veya Gazze Şeridi'nden ayırma girişimleri 'mekansal soykırım' faaliyetidir. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, egemen ve birleşik Filistin Devleti'ni savunmaya ve soykırımcı insanlık düşmanlarıyla mücadele etmeye devam edeceğiz. 'Soykırım örgütü'ne karşı mücadele, insanlığı ve medeniyeti savunma mücadelesidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları ve diğer Arap toprakları üzerinde hiçbir hakkı ve egemenliği olmadığını belirterek, İsrail'in dost ve kardeş Arap devletlerinin egemenliğine yönelik tehditlerinin gayrimeşru olduğunu ifade etti. Çelik, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme girişimleri 'mekansal soykırım' faaliyetidir"

"İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları ya da diğer işgal altındaki Arap toprakları üzerinde hiçbir hakkı ve egemenliği yoktur. İsrail'in, dost ve kardeş Arap Devletlerinin egemenliğine yönelik her türlü tehdidi gayrı meşrudur. İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme veya Gazze Şeridi'nden ayırma girişimleri 'mekansal soykırım' faaliyetidir. İşgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesi ise açık saldırıdır. ABD'nin İsrail Büyükelçisinin Netanyahu hükümeti tarafından Gazze'de çocukların öldürülmesine destek vermesi insanlık dışı ve korkunç bir yaklaşımdır. Bu Büyükelçinin teo-politik bir yaklaşımla bazı Arap devletlerinin topraklarını gaspetmeyi hedefleyen 'Büyük İsrail' projesini savunması, en temel hukuk ilkelerine ve insanlık değerlerine karşıdır. Teolojik-fanatik iddiaların uluslararası hukukun yerine konulmaya çalışılmasının tüm bölgede çok vahim sonuçları olur. İsrail'in Ortadoğu'da egemenlik kurmasını savunarak kardeş devletleri tehdit eden bu yaklaşımı kökten reddediyoruz ve en güçlü şekilde kınıyoruz.

"Soykırım örgütüne karşı mücadele, insanlığı ve medeniyeti savunma mücadelesidir"

Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünden defalarca 'İsrail'in sınırları neresidir' diye sorarak bu saldırgan ve işgalci zihniyetin sinsi planlarına karşı tüm dünyayı yıllardır uyarmaktadır. Yaşanan her gelişme Cumhurbaşkanımızın yıllardır BM kürsüsünden tüm dünyanın gözü önünde yaptığı uyarıların ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çocukların öldürülmesini savunmak cinayettir ve soykırımdır. Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini ve yurtlarını işgal etmek soykırım siyasetinin parçasıdır. Bunlar tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Bu zihniyetle mücadelenin insanlık mücadelesi olduğunu biliyoruz. Bu barbarlığa direnmek, insani ve siyasi olarak yapılması gerekenlerin ilk maddesidir. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, egemen ve birleşik Filistin Devleti'ni savunmaya ve soykırımcı insanlık düşmanlarıyla mücadele etmeye devam edeceğiz. 'Soykırım örgütü'ne karşı mücadele, insanlığı ve medeniyeti savunma mücadelesidir. Cumhurbaşkanımız ve Türkiye bu soykırım örgütüne karşı insanlık ittifakının en önünde yer alarak tarihin doğru ve haklı tarafında durmaktadır. Bugün herkesin barış, hukuk, adalet ve insanlık adına sorması gereken soru, Cumhurbaşkanımızın BM kürsüsünden defalarca sorduğu sorudur: İsrail'in sınırları neresidir?"

Kaynak: ANKA

