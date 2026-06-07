AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Koç Holding kurumlarına yönelik saldırıları lanetleyerek, "Türkiye'nin huzurunu hedef alanlar, güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir." ifadesini kullandı.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz. Türkiye'nin huzurunu hedef alanlar, güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir. Ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Ömer Çelik'ten Koç Holding'e Destek - Son Dakika
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