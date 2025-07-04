AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden gazeteci-yazar Nihat Genç'e rahmet diledi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yazar ve gazeteci Nihat Genç'e Allah rahmet eylesin. Değerli ailesine ve tüm dostlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Ömer Çelik'ten Nihat Genç'e Başsağlığı - Son Dakika
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