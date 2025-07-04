Ömer Çelik'ten Nihat Genç'e Başsağlığı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden gazeteci-yazar Nihat Genç'e rahmet diledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yazar ve gazeteci Nihat Genç'e Allah rahmet eylesin. Değerli ailesine ve tüm dostlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.