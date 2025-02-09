Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Eleştiri - Son Dakika
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Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Eleştiri

AK Parti Sözcüsü Çelik, Özgür Özel'in iç krizlerle uğraşması gerektiğini vurguladı.

09.02.2025 12:27
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(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Özgür Özel'in şunu bilmesinde fayda var: Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadele verdiği lig, dünya siyasetinin süper ligidir. Özgür Özel'in kendi genel başkanlığını ispat etmeye çalıştığı lig ise iç siyasetin amatör ligidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Çelik, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, kendi partisini yönetme kabiliyetini kaybettikçe Sayınn Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza saldırmaktadır. Sayın Özgür Özel, CHP'yi yönetme kabiliyeti noktasında giderek büyüyen siyasi cari açığını Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza siyasi mantıktan yoksun saldırılar yaparak kapatamaz. Sayın Özgür Özel'in şunu bilmesinde fayda var: Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadele verdiği lig, dünya siyasetinin süper ligidir. Özgür Özel'in kendi genel başkanlığını ispat etmeye çalıştığı lig ise iç siyasetin amatör ligidir.

"Minareler süngü, kubbeler miğfer dizesini içeren şiiri, CHP grup toplantısında oku"

Sayın Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızın Bertolt Brecht'in şiirini okuması halinde, Cumhurbaşkanımıza söylediği çirkin sözleri geri alacağını ifade etmiş. Sayın Özgür Özel'in son günlerde şiir okumaya çokça değinmesi üzerine kendisine bir tavsiyede bulunmakta yarar görüyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 1997 yılında Siirt'te okunan ve sonrasında vesayet zihniyeti tarafından kendisine siyasi yasak getirilmesinin bahanesi olarak kullanılan, 'minareler süngü, kubbeler miğfer; camiler kışlamız, müminler asker' dizesini içeren şiiri, Özgür Özel'in CHP grup toplantısında okuması çok anlamlı olacaktır. Sayın Özgür Özel, bu şiire ait dizeleri makam odasına da asmalı ve bu şiirdeki mesajları her gün hatırlayarak parti siyasetini milli bir çizgide tutmak için ilham kaynağı kabul etmelidir.

Sayın Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı başarısız polemikler üretmek yerine kendi ligine dönmeli ve enerjisini CHP'nin bitmek tükenmek bilmeyen iç krizlerini çözmeye harcamalıdır. Sayın Özel ilk olarak kendinden önceki CHP genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağır iddialarını cevaplamalıdır. Ardından CHP'de 'eş genel başkan' gibi davrananları kontrol altına almalıdır. CHP'nin iç kavgalarından başarıyla çıkarsa, gerçek siyasi meselelere vakit ayırmalıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Eleştiri - Son Dakika

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