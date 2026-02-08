Ömer Çelik'ten Zeynep Akgün'e Destek: "Nefret Siyaseti ile Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz"

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'ü hedef alan paylaşıma tepki gösterdi ve "Başkanımıza saldıran bu nefret odağına hukuk zemininde de hesap soracağız" dedi.

Çelik, yaptığı açıklamada, Başkan Akgün'e yönelik "zehirli dili" kınayan toplumun her kesiminden yurttaşlara şükranlarını sunduklarını belirtti. Nefret diline karşı kadınların ortak hassasiyetinin ayrıca kıymetli olduğunu vurgulayan Çelik, bu duruşun toplumsal vicdanı yansıttığını ifade etti.

Çelik, "Değerli başkanımıza dönük nefret söylemini lanetliyoruz. Nefret siyaseti ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Başkanımıza saldıran bu nefret odağına hukuk zemininde de hesap soracağız" dedi.

Öte yandan Çelik, açıklamasının sonunda İYİ Parti'ye de çağrıda bulunarak, söz konusu nefret odağına karşı gereken adımların atılmasını beklediklerini dile getirdi.