Bornova'da "Sağlık Destek Kartı" Geliyor

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Özgül Gündüz Sağlık Köyü'nü ziyaret ederek Sağlık İşleri Müdürlüğü personelinin bayramını kutladı ve çalışanlara çiçek takdim etti. Ziyarette, vatandaşların özel sağlık hizmetlerinden daha uygun koşullarda yararlanabilmesi için planlanan "Sağlık Destek Kartı" projesi hakkında da bilgi verildi. Eşki, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Ziyarette sağlık çalışanlarıyla tek tek sohbet eden Başkan Eşki, günün anısına personele çiçek verdi. Programda ayrıca Bornova Belediyesi'nin hayata geçirmeyi planladığı "Sağlık Destek Kartı" projesi hakkında da bilgi verildi. Ziyarete DİSK Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu da katıldı.

"Sağlık hizmetine erişim giderek zorlaşıyor"

Konuşmasında 14 Mart'ın tarihsel önemine değinen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Tıp Bayramı'nın kökeninin Osmanlı döneminde kurulan Mekteb-i Tıbbiye'ye dayandığını hatırlattı. Eşki, bu kurumun yalnızca tıp eğitiminin değil aynı zamanda ilerici fikirlerin de doğduğu önemli bir merkez olduğunu belirterek, günümüzde sağlık hizmetlerine erişimin giderek zorlaştığını ifade etti. Devasa şehir hastanelerine rağmen vatandaşların özel sağlık kuruluşlarına yönelmek zorunda kaldığını dile getiren Eşki, sağlık hizmetlerinin maliyetlerinin vatandaşlar için ciddi bir yük haline geldiğini söyledi.

"Sağlık Destek Kartı ile indirim sağlanacak"

Vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için yeni bir uygulamayı hayata geçireceklerini açıklayan Eşki, Bornova Belediyesi tarafından hazırlanan "Sağlık Destek Kartı" hakkında bilgi verdi.

Eşki, kart sayesinde vatandaşların özel sağlık kuruluşlarının hizmetlerinden, yapılan anlaşmalar oranında indirimle yararlanabileceğini belirterek, "Tüm sağlık hizmetlerinin ücretsiz olmasından yanayım. Ancak mevcut koşullarda vatandaşın en azından özel sağlık alanlarında daha uygun fiyatlarla hizmet alabilmesi için bu kartı hayata geçiriyoruz" dedi.

Sağlık çalışanlarının ev ziyaretleri ve yerinde hizmetleri sayesinde vatandaşların önemli ihtiyaçlarının karşılandığını da vurgulayan Eşki, bu çalışmaların Bornovalılar tarafından büyük memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Nazlıoğlu: "Sağlık emekçileri çok kutsal bir görev yapıyor"

Ziyarette konuşan DİSK Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu ise sağlık alanında çalışanların toplum için hayati bir görev üstlendiğini belirterek, tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı. Nazlıoğlu, insan sağlığını ilgilendiren mesleklerin büyük bir sorumluluk taşıdığını vurgulayarak sağlık çalışanlarının toplum için çok değerli bir hizmet sunduğunu ifade etti.