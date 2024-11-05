Ömer Fethi Gürer: "Cumhurbaşkanı 'Geçinemiyoruz' Diyenlerin Sesini Duymuyor"

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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iktidarın enflasyon ile ilgili açıklamalarının çarşı pazar ile örtüşmediğini, yoksulluğun arttığını ve geçim sıkıntısının yaygınlaştığını belirterek, "Geçim sıkıntısında hafta, haftayı aratıyor. Cumhurbaşkanı 'geçinemiyoruz' diyenlerin sesini duymuyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı yazılı açıklamada, gerçek gündemin ekonomik kriz ile ortaya çıkan yaygın geçim sıkıntısı olduğuna işaret ederek, AK Parti iktidarının gerçek sorunun görünmemesi için sürekli yapay gündemler yarattığını belirtti. Gürer, şunları kaydetti:

"İktidarın, gerçeklerin görülmesini önlemek için 'kuşa bak' politikası uyguladığını ve hak, hukuk, adalet anlayışını dahi hiçe sayan uygulamalar ile ekonomik krizin konuşulmasını ve görülmesini istemediğini, ancak vatandaşın günlük yaşadığı ile iktidarın acımasız zam ve vergi uygulamalarını her gün yaşayıp hissediyor. Geçim sıkıntısında hafta haftayı aratıyor. Cumhurbaşkanı 'geçinemiyoruz' diyenlerin sesini duymuyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Nas böyle emrediyor' diyerek Merkez Bankası'nı faiz indirmeye yönlendirmesi ve ardından yaşanan kriz ile faiz artışına gidilmesinin ekonominin dengesini daha da bozdu.Vatandaşlar bireysel kredi ve kredi kartı borçları için 2021 yılında bankalara 118,5 milyar lira faiz ödemişti. Bu tutar, 2022 yılında 186 milyara, 2023 yılında da 378 milyara yükselmişti. Bu tutarın 2024 yılının tamamında 810 milyar lirayı bulacağı hesaplandı. 'Nas böyle emrediyor' diyerek faiz indirmeye başladığı Eylül 2021'de bankalar tüketici kredilerini yüzde 22 civarında yıllık bileşik faiz oranıyla kullanırken, bu oran 2024 yılı son aylarında yüzde 70 civarında çıktı.

2024 yılı ocak-eylül arası vatandaşların bankalara yaptığı 605,9 milyar liralık ödemenin 365,3 milyar lirası bireysel krediler, 240,6 milyar lirası ise kredi kartı borçları için ödendi. 2023 yılında ise ocak-eylül arası vatandaşlar bankalara 188,7 milyar lirası bireysel krediler, 51,5 milyar lirası ise kredi kartları için olmak üzere toplam 204 milyar lira faiz ödemişti. Bu yıl bireysel krediler için ödenen faiz yüzde 93,6, kredi kartı faiz ödemeleri de yüzde 367,5 oranında artış kaydetti. Faiz oranları ve borç miktarının yanı sıra, borçlanma vadelerinin de kısaltılması vatandaşların faiz yükünü önemli ölçüde artırdı. Bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesi 18 Ekim itibarıyla 3,6 trilyon lira olan vatandaşların, bu borçları nedeniyle bankacılık sektörüne bu yıl ocak-eylül döneminde yaptığı faiz ödemeleri geçen yıla göre yüzde 200'e yakın artarak 605,9 milyar liraya yükseldi."

"Açlık sınırı 20 bin lirayı aştı, yoksulluk sınırı 70 bine dayandı"

Karşılıksız çıkan çekler, artan senet protestoları ve borç ödeyemediği için icralık olanlar nedeniyle gelir-gider dengesi bozulan, sağlıklı gıdaya erişimde dahi sorun yaşayanların sayısının arttığını ifade eden Gürer, "Açlık sınırı 20 bin lirayı aştı, yoksulluk sınırı 70 bine dayandı ve her kesimin sıkıntıları katlandı. İktidar ülkeyi yönetemiyor. UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 2 Kasım itibarıyla 22 milyon 976 bine yükseldi. Derdest dosya sayısı geçen yıla göre net olarak 1 milyon 253 bin adet arttı" ifadelerini kullandı.