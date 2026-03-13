Ömer Günel Gözaltına Alındı... Özgür Karabat: "Yeni Bir Utanç Operasyonu"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alınmasına ilişkin olarak, "Adalet adına yeni bir utanç operasyonudur. Herkes bilmelidir ki milletin verdiği yetkiyi hiçbir baskı gölgeleyemez" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alınmasına ilişkin olarak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'in sabah saatlerinde gözaltına alınması, adalet adına yeni bir utanç operasyonudur. Seçilmiş belediye başkanlarını hedef alan bu operasyonların amacı açıktır: Halkın tercihini gölgelemek ve siyaseti yargı eliyle dizayn etmek. Ancak herkes bilmelidir ki milletin verdiği yetkiyi hiçbir baskı gölgeleyemez. Hukukun siyasete alet edilmesine karşı durmaya, adalet ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."