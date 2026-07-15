Ömer Halisdemir kabri başında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ömer Halisdemir kabri başında anıldı

Ömer Halisdemir kabri başında anıldı
15.07.2026 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir, Niğde'deki kabrinde düzenlenen törenle anıldı. Törende KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Vali Akmeşe dua etti, şehidin mezarına çiçek bıraktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, Niğde'deki kabri başında anıldı.

Niğde Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehidin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilen törende, Vali Nedim Akmeşe, KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile protokol üyeleri, şehidin mezarına gül ve karanfil bıraktı.

Vali Akmeşe, gazetecilere yaptığı açıklamada, canını ülkesi için feda eden Ömer Halisdemir ve tüm şehitlere rahmet diledi.

Tatar da ana vatan Türkiye'nin geleceği için canlarını feda eden tüm şehitleri ve Ömer Halisdemir'i rahmet, minnet ve özlemle andığını dile getirdi.

Şehit yakınlarına sabır dileyen Tatar, şunları kaydetti:

"Böylesine vahim bir olayda gösterilen cesaret ve kahramanlıklarla Türkiye Cumhuriyeti yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Bu bizi ve bütün Türk dünyasını da elbette cesaretlendirmektedir. Çünkü hepimizin ana vatanı Türkiye'dir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş ve İstiklal savaşlarından sonra, geçen hafta Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde hep birlikte Türkiye'mizin nasıl dünyada söz sahibi olduğunu gördük. Ülkemizin ve milletimizin daha müreffeh yarınları için bu kahramanlıklar yapılmıştır."

Programa, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Bor Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş, şehit Halisdemir'in kardeşleri Doğan ve Soner Halisdemir ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri, mezarlıktaki diğer 3 şehit ile Halisdemir'in annesinin kabrine de ziyarette bulundu.

Öte yandan, Nevşehir'den gelen bisikletliler, Vali Akmeşe, Tatar ve Özdemir'e bayrak takdim etti.

Kaynak: AA

Astsubay Kıdemli Başçavuş, Ömer Halisdemir, Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Güvenlik, Güncel, Kıbrıs, Ankara, Tören, Tatar, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ömer Halisdemir kabri başında anıldı - Son Dakika

“Motor arızalı“ dediler, 60 bin TL istedikleri tamirat 2 bin 500 TL’ye yapıldı "Motor arızalı" dediler, 60 bin TL istedikleri tamirat 2 bin 500 TL'ye yapıldı
Yalova’da pet şişe içerisinde bulundu Değeri tam 5 milyon dolar Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Sapanca Gölü’nün dibinde pamuksu oluşum Sapanca Gölü'nün dibinde pamuksu oluşum
Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıllık sırrın çözülmesi için dev operasyon Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıllık sırrın çözülmesi için dev operasyon
Mersin’de üç azılı firariden biri yazlıkta, biri havuzda, biri de iş üstünde yakalandı Mersin’de üç azılı firariden biri yazlıkta, biri havuzda, biri de iş üstünde yakalandı
Siverek’te inşaat asansörünün halatı koptu: 2 işçi hayatını kaybetti Siverek'te inşaat asansörünün halatı koptu: 2 işçi hayatını kaybetti

20:19
Ankara Millet Bahçesi’nde 15 Temmuz töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız
Ankara Millet Bahçesi'nde 15 Temmuz töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız
19:32
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
19:06
Trendyol Süper Lig’de 1. hafta programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı
18:44
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral’ı kabul etti
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral'ı kabul etti
17:19
Manisa’nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
17:00
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 21:02:43. #7.12#
SON DAKİKA: Ömer Halisdemir kabri başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.