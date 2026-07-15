Ömer Halisdemir kabri başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, Niğde'deki kabri başında anıldı.

Niğde Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehidin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilen törende, Vali Nedim Akmeşe, KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile protokol üyeleri, şehidin mezarına gül ve karanfil bıraktı.

Vali Akmeşe, gazetecilere yaptığı açıklamada, canını ülkesi için feda eden Ömer Halisdemir ve tüm şehitlere rahmet diledi.

Tatar da ana vatan Türkiye'nin geleceği için canlarını feda eden tüm şehitleri ve Ömer Halisdemir'i rahmet, minnet ve özlemle andığını dile getirdi.

Şehit yakınlarına sabır dileyen Tatar, şunları kaydetti:

"Böylesine vahim bir olayda gösterilen cesaret ve kahramanlıklarla Türkiye Cumhuriyeti yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Bu bizi ve bütün Türk dünyasını da elbette cesaretlendirmektedir. Çünkü hepimizin ana vatanı Türkiye'dir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş ve İstiklal savaşlarından sonra, geçen hafta Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde hep birlikte Türkiye'mizin nasıl dünyada söz sahibi olduğunu gördük. Ülkemizin ve milletimizin daha müreffeh yarınları için bu kahramanlıklar yapılmıştır."

Programa, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Bor Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş, şehit Halisdemir'in kardeşleri Doğan ve Soner Halisdemir ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri, mezarlıktaki diğer 3 şehit ile Halisdemir'in annesinin kabrine de ziyarette bulundu.

Öte yandan, Nevşehir'den gelen bisikletliler, Vali Akmeşe, Tatar ve Özdemir'e bayrak takdim etti.