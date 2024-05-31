OMÜ'de Multipl Skleroz Hasta Kampı Düzenlendi - Son Dakika
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OMÜ'de Multipl Skleroz Hasta Kampı Düzenlendi

OMÜ\'de Multipl Skleroz Hasta Kampı Düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) düzenlenen Multipl Skleroz (MS) Hasta Kampı'na 120 hasta ve aileleri katıldı. Kampta MS hastalarının sosyal hayatlarını nasıl yönetecekleri ve rehabilitasyon konularında bilgilendirme yapıldı. Beslenme eğitiminden yoga ve pilatese kadar çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Kamp, 2 Haziran'a kadar sürecek.

31.05.2024 16:53
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ), "Multipl Skleroz (MS) Hasta Kampı" düzenlendi.

OMTEL Otel'de bu yıl 10'uncusu organize edilen kampa, çeşitli kentlerden 120 hasta ile aileleri katıldı.

Kampta hastaların sosyal hayatlarını bir beyin ve omurilik hastalığı olan MS ile nasıl yaşayacağı ve rehabilitasyonun sağlanabilmesiyle ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Program kapsamında diyetisyenler eşliğinde beslenme eğitiminden yoga ve pilatese kadar etkinlikler yapıldı.

Kamp, 2 Haziran'a kadar sürecek.

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, kampta MS hastası bireylerle ailelerine, hastanın yaşamını kolaylaştırabilecek bilgilendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Kamp sürecinde hastalar için çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirten Terzi, "MS, toplumda çok fazla bilinmeyen bir hastalık olmakla beraber bu tür etkinlikler sayesinde farkındalığı ve bilinirliği artmaktadır. MS hastalığının ilk klinik belirtileri, genellikle 20 ila 40 yaş arasında ortaya çıkmakta ve kadınlarda daha sık görülmektedir. Samsun'da MS hastaları ve hasta yakınlarımızla birlikte düzenlediğimiz bu programda psikologlarımız, fizyoterapistlerimiz ve diyetisyenlerimizle bir araya gelerek, hastalarımıza nasıl beslenmeleri, nasıl egzersiz yapmaları gerektiği gibi konularda eğitim veriyoruz. Bu program sayesinde hastalarımız, MS ile nasıl daha iyi bir yaşam sürebilecekleri ve bu hastalıkla olan yolculuklarını nasıl daha iyi yönetebilecekleri konusunda bilgi sahibi oluyor." dedi.

MS hastalarının verilerini değerlendirirken yapay zekadan da yararlandıklarını dile getiren Terzi, şunları kaydetti:

"Tıpta yapay zeka, dijital teknoloji çok önemli. Samsun'da ve Türkiye'nin diğer illerinde yapay zeka ve MS konusunda çalışanlar var. Özellikle MR görüntüleme üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Hastaların fiziksel veya bilişsel, yani unutkanlık gibi durumları değerlendiren yapay zeka modelleri geliştiriyoruz. Hastalarımızın bütün verilerini, yaş, cinsiyet, MR, kan, diğer özelliklerini bu işten anlayanlarla makineye yüklüyoruz. Makine öğrenimi oldukça önemli yapay zekada. O makineye ne öğretirsek onu bize söyleyebilecek. Geniş bir ekiple çalışıyoruz. Her biri sağ olsun, kampa ve bu çalışmalara çok büyük emek veriyor."

Kaynak: AA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Multipl Skleroz, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OMÜ'de Multipl Skleroz Hasta Kampı Düzenlendi - Son Dakika

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