OMÜ Havza MYO Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulunda (MYO) mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Havza İlçe Stadı'ndaki törene öğrenciler farklı mesajlar taşıyan dövizler ile çıktı.

Havza MYO Müdürü Doç Dr. Ercan Tural, öğrencilerden sadece kendileri ve aileleri için değil, ülkeleri ve insanlık için de başarılı olmaları gerektiğini unutmamaları gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından yüksekokulu ve bölümlerini dereceyle tamamlayan öğrencilere belgeleri OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten ile Tural ve diğer davetlilerce verildi.

Törende ayrıca Kesten tarafından Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan ve Havza İtfaiye Grup Amiri Murat Yılmaz ile itfaiyecilere plaket sunuldu.

Başarı belgesi dağıtımı sonrası üniversiteden bu yıl mezun olan 200 öğrenci, keplerini havaya fırlatarak kutlama yaptı.

Programa Garnizon Komutan Vekili Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sazlıdere, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak katıldı.