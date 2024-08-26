OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje okulu olarak öğretime devam edecek

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Bakanlık kararı ile proje okulu olarak öğretime devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile proje okul kapsamına alınan OMÜ MTAL'de okuyan öğrenciler, OMÜ'nün imkanlarından da yararlanabiliyor.

Hem mesleki hem de akademik eğitim veren lisede, siber güvenlik, savunma elektronik sistemleri ve elektrikli araçlar gibi alanlarda eğitimler veriliyor.

OMÜ MTAL, Türkiye'de siber güvenlik, savunma elektronik sistemleri ve elektrikli araçlar gibi alanlarda uzmanlaşmış liseler arasında bulunuyor.

Ülke genelinden öğrenci alan OMÜ MTAL, kız ve erkek pansiyonlarıyla başka illerden öğrencilere barınma imkanı da sağlıyor.

480 öğrenci kapasitesi bulunan OMÜ MTAL ikinci yılında 240 öğrenci ile devam ederek ilk mezunlarını verecek.

Müdür Başyardımcısı Semih Sözen, AA muhabirine, okulun ilk yılında göre yüzdelik dilimi ve giriş puanlarının yükseldiğini bildirdi.

OMÜ MTAL'in üniversite işbirliği ile Türkiye'de kurulan 3 liseden biri olduğunu söyleyen Sözen, şunları kaydetti:

"İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yanı sıra biz teknoloji tabanlı eğitim veren tek liseyiz. Kendimizi teknoloji lisesi olarak tanımlıyoruz. Okulumuzda, yazılım, siber, elektrik, savunma elektroniği ve elektrikli araçlar bölümlerimiz var. Tüm bölümlerimiz teknoloji ile bire bir bağlantılı olan bölümlerden oluşuyor. Proje okul olduğundan dolayı alanında yetkin öğretmenler okul tarafından seçilerek daha yetkin bir eğitimle öğrencilerimizi yetiştirerek mezun edeceğiz."