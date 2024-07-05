OMÜ Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Bitirme Projeleri Sergilendi

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin bölüm bitirme projeleri sergilendi.

Fakülte binasındaki sergide, üniversite öğrencilerinin insan yaşamını kolaylaştırmak için hazırladığı araç gereçler yer aldı.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topcu, AA muhabirine, bölüm bitirme sergisinde 40 projenin yer aldığını söyledi.

Sergilenen projelerin 20'sinin TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarına katıldığını belirten Topcu, "Proje tabanlı mühendislik eğitimi veriyoruz. Dolayısıyla bölümlerimizin tamamında girişimcilik, yenilikçilik ve sektör kampüste programıyla öğrenciler proje yazmaya, proje yarışmalarına katılmaya teşvik ediliyor." dedi.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hülya Gökalp Clarke ise öğrencilerinin üniversitede teorik ve uygulamalı olarak aldıkları bilgi ve becerileri son sene kendi projelerinde uygulama fırsatı bulduklarını, böylece mesleğe ilgilerinin arttığını anlattı.

Sergide ilginç projelerin yer aldığını dile getiren Clarke, "Robot köpek, akıllı kampüs, sinyal üreticileri, konum tespit etme, enkaz altında canlı tespit gibi projeler var. Bunların hepsi karşılığı olan, ihtiyaca yönelik projeler. O nedenle bir yıl boyunca uğraştıkları çalışmaları sergiliyor olmaları onlarda büyük heyecan uyandırıyor." diye konuştu.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yunus Saim Aslan ise arkadaşı Volkan Coşkun ile bina enkazında canlı varlığını tespitini sağlayacak robot tasarladıklarına işaret ederek, "Ses sistemi enkaz içinde ses çıkarabiliyor, canlıları algılayabilmek için. Ses çıkaramayan canlılar içinse termal kamera modülümüz var." ifadelerini kullandı.

Aslan, robotu telefondaki bluetooth bağlantısıyla hareket ettirdiklerini, anlık olarak robottaki görüntüyü izleyebildiklerini kaydetti.

Elif Ezgi Nur Güney de arkadaşı Gökçe Yılmaz ile trafo izleme adlı projeleriyle sensörler yardımıyla uzaktan trafo sıcaklığını ölçebildiklerini vurgulayarak, "Trafolar, üretilen elektrik enerjisinin evlerimizde kullandığımız elektrik seviyesine dönüşmesini sağlıyor. Biz de bu trafonun değerlerini izlemek istiyoruz. Trafonun uygun sıcaklıkta çalışmasını istiyoruz. Bu yüzden sıcaklığı ve akımıyla gerilimini ölçüyoruz. Geliştirdiğimiz sistemle arızaları erken tespit edebilme fırsatı yakalanıyor. Bu sayede bakım ve onarım ücreti minimuma iniyor." diye konuştu.