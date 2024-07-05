OMÜ Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Bitirme Projeleri Sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

OMÜ Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Bitirme Projeleri Sergilendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin bölüm bitirme projeleri sergilendi. Sergide, üniversite öğrencilerinin insan yaşamını kolaylaştırmak için hazırladığı araç gereçler yer aldı. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topcu, bölüm bitirme sergisinde 40 projenin yer aldığını söyledi. Sergilenen projelerin 20'sinin TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarına katıldığını belirten Topcu, öğrencilerin proje yazmaya ve yarışmalara katılmaya teşvik edildiğini ifade etti. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, kendi projelerinde teorik ve uygulamalı bilgi ve becerilerini kullanma fırsatı bulduklarını ve mesleğe olan ilgilerinin arttığını belirtti. Sergide, robot köpek, akıllı kampüs, sinyal üreticileri, konum tespit etme gibi ilginç projeler yer aldı. Öğrencilerin çalışmalarını sergileme heyecanı yaşadığı belirtildi.

05.07.2024 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin bölüm bitirme projeleri sergilendi.

Fakülte binasındaki sergide, üniversite öğrencilerinin insan yaşamını kolaylaştırmak için hazırladığı araç gereçler yer aldı.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topcu, AA muhabirine, bölüm bitirme sergisinde 40 projenin yer aldığını söyledi.

Sergilenen projelerin 20'sinin TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarına katıldığını belirten Topcu, "Proje tabanlı mühendislik eğitimi veriyoruz. Dolayısıyla bölümlerimizin tamamında girişimcilik, yenilikçilik ve sektör kampüste programıyla öğrenciler proje yazmaya, proje yarışmalarına katılmaya teşvik ediliyor." dedi.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hülya Gökalp Clarke ise öğrencilerinin üniversitede teorik ve uygulamalı olarak aldıkları bilgi ve becerileri son sene kendi projelerinde uygulama fırsatı bulduklarını, böylece mesleğe ilgilerinin arttığını anlattı.

Sergide ilginç projelerin yer aldığını dile getiren Clarke, "Robot köpek, akıllı kampüs, sinyal üreticileri, konum tespit etme, enkaz altında canlı tespit gibi projeler var. Bunların hepsi karşılığı olan, ihtiyaca yönelik projeler. O nedenle bir yıl boyunca uğraştıkları çalışmaları sergiliyor olmaları onlarda büyük heyecan uyandırıyor." diye konuştu.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yunus Saim Aslan ise arkadaşı Volkan Coşkun ile bina enkazında canlı varlığını tespitini sağlayacak robot tasarladıklarına işaret ederek, "Ses sistemi enkaz içinde ses çıkarabiliyor, canlıları algılayabilmek için. Ses çıkaramayan canlılar içinse termal kamera modülümüz var." ifadelerini kullandı.

Aslan, robotu telefondaki bluetooth bağlantısıyla hareket ettirdiklerini, anlık olarak robottaki görüntüyü izleyebildiklerini kaydetti.

Elif Ezgi Nur Güney de arkadaşı Gökçe Yılmaz ile trafo izleme adlı projeleriyle sensörler yardımıyla uzaktan trafo sıcaklığını ölçebildiklerini vurgulayarak, "Trafolar, üretilen elektrik enerjisinin evlerimizde kullandığımız elektrik seviyesine dönüşmesini sağlıyor. Biz de bu trafonun değerlerini izlemek istiyoruz. Trafonun uygun sıcaklıkta çalışmasını istiyoruz. Bu yüzden sıcaklığı ve akımıyla gerilimini ölçüyoruz. Geliştirdiğimiz sistemle arızaları erken tespit edebilme fırsatı yakalanıyor. Bu sayede bakım ve onarım ücreti minimuma iniyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Teknofest, Tübitak, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OMÜ Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Bitirme Projeleri Sergilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
17:15 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın
15:37 Merih Demiral Hollanda maçında yok TFF, UEFA’nın ceza kararına karşı CAS’a gidemiyor Merih Demiral Hollanda maçında yok! TFF, UEFA'nın ceza kararına karşı CAS'a gidemiyor
15:33 Ayşe Ateş’ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım Ayşe Ateş'ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
16:54 Teksas’ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı Teksas'ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı
16:48 TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı
16:21 Elazığ’da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu Elazığ'da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu
16:18 Villa için 500 bin dolar harcamışlardı Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu Villa için 500 bin dolar harcamışlardı! Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu
16:02 Çanakkale’de bir aile yok oldu Eşi ve çocuğuna kurşun yağdırıp intihar etti Çanakkale'de bir aile yok oldu! Eşi ve çocuğuna kurşun yağdırıp intihar etti
15:35 Sinan Akçıl’dan Merih Demiral’a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın Sinan Akçıl'dan Merih Demiral'a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın
15:25 Galatasaray, Zaniolo’yu Atalanta’ya kiraladı İşte yapılan anlaşmanın detayları Galatasaray, Zaniolo'yu Atalanta'ya kiraladı! İşte yapılan anlaşmanın detayları
15:10 Hesabını yorum yağmuruna tuttular Merih Demiral’ın eşi sessizliğini bozdu Hesabını yorum yağmuruna tuttular! Merih Demiral'ın eşi sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 18:37:52. #1.11#
SON DAKİKA: OMÜ Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Bitirme Projeleri Sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement