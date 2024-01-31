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OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak'ı ziyaret etti - Son Dakika
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OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak'ı ziyaret etti

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak\'ı ziyaret etti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak'ı ziyaret etti. Ziyarette, iki kurum arasında yapılacak iş birlikleri hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Ünal, Durak'a teşekkür ederek, üniversitenin son yıllarda artan patent sayısını daha da yükselteceklerini belirtti. Durak ise üniversitenin Ar-Ge çalışmalarının endüstrinin her alanına yayılmasını ve patent başvurularının artmasını temenni etti.

31.01.2024 12:51  Güncelleme: 12:52
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak'ı ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Ünal'ın makamında ziyaret ettiği Durak'la iki kurum arasında yapılabilecek iş birlikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Durak'a teşekkür eden Ünal, son yıllarda patent sayısını artırarak önemli bir ivme yakalayan üniversitenin bu başarısını daha üst seviyelere çıkaracaklarını aktardı.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Durak ise üniversitenin Ar-Ge çalışmalarını endüstrinin her alanına yayarak patent başvurularının daha da artması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak'ı ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak'ı ziyaret etti - Son Dakika
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