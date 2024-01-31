OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak\'ı ziyaret etti

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak'ı ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Ünal'ın makamında ziyaret ettiği Durak'la iki kurum arasında yapılabilecek iş birlikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Durak'a teşekkür eden Ünal, son yıllarda patent sayısını artırarak önemli bir ivme yakalayan üniversitenin bu başarısını daha üst seviyelere çıkaracaklarını aktardı.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Durak ise üniversitenin Ar-Ge çalışmalarını endüstrinin her alanına yayarak patent başvurularının daha da artması temennisinde bulundu.