OMÜ, Türkiye\'deki en geniş atölyeye sahip ortez protez bölümüne sahip üniversite

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez Protez Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Yaran, Türkiye'de ortez protez bölümüne sahip 3 devlet üniversitesinden biri ve en geniş atölyeye sahip üniversite olduklarını belirtti.

OMÜ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yaran, bölümlerinde 400 metrekareyi aşan alanda AR-GE laboratuvarı, ortez protez atölyesi, alçı ölçü odası, alçı odası ve rehabilitasyon laboratuvarı bulunduğunu aktardı.

Öğrencilerinin her birinin ortez ve protezi atölyelerinde aktif şekilde yaptığına işaret eden Yaran, Uluslararası Protez ve Ortez Derneğinin belirlediği kalite kriterlerine uygun laboratuvar ve eğitim sistemine sahip olduklarını vurguladı.

OMÜ'nün Türkiye'deki ortez protez bölümüne sahip 3 devlet üniversitesinden biri olduğuna dikkati çeken Yaran, "Türkiye'de en geniş atölyeye sahip üniversiteyiz. Öğrenci başına düşen cihaz ve metrekare açısından oldukça başarılıyız. 165 öğrencimiz mevcut. Bu öğrencilerimiz ortez ve protez atölyelerinde, Ar-Ge çalışmalarında, üretim bantlarında, parça üretici fabrikalarda çalışacak durumdalar. Ülkemizde yakın zamana kadar ön lisans düzeyinde eğitim verilmekteydi. Son 10 yıldır ülkemizde lisans düzeyinde eğitime geçilmeye başlandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak biz de lisans eğitiminde öncü kurumlar arasındayız." ifadelerini kullandı.

Yaran, hem teknopark firmaları hem de OMÜ'nün Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ve TÜBİTAK iş birliğinde çeşitli projeler yürüttüklerini anlatarak, "Öğrencilerimiz bu yıl 9 TÜBİTAK 2209-A projesi aldı. Bu projeler, üniversitenin diğer bölümleriyle iş birliği içinde multidisipliner (çok alanlı) şekilde devam ediyor. Geçen yıl bir BAP projesini tamamladık. Bu çalışma, kenevir temelli bir malzemeden protez soketi ile ilgiliydi ve sonuçlarımız oldukça başarılıydı. Bu sonuçlar üzerine iki yeni kenevir temelli malzeme projesine başladık. Bu projeleri Mühendislik Fakültesi Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ile Mikrobiyoloji Ana Bilim dallarıyla işbirliği içinde yürütüyoruz." açıklamasında bulundu.

Üniversitedeki çeşitli bölümlerle iş birliği halinde çalıştıklarını belirten Yaran, şunları kaydetti:

"Teknopark ile 3 boyutlu malzeme üretimi ve modellemeler, yapay zeka ile bazı üst ve alt ekstremite (organın son ya da uç kısmı) protezleri üzerine çalışmalarımız var. Danışmanlık yapmakla kalmayıp zaman zaman birlikte projeler de üretiyoruz. Ayrıca Ortopedi ve Travmatoloji ile Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim dallarıyla iş birliği yaparak, eğitim amaçlı vakalara yaptığımız ortezlerden ücret almıyoruz. Türkiye'de az sayıda yapılan hayvan protezleri üzerinde çalışıyoruz. Veteriner Fakültesinden gelen hasta yönlendirmelerine destek oluyoruz. Özel sektörle de iş birliği içindeyiz. Bu doğrultuda öğrencilerimizin deneyim kazanmaları için uzmanları davet edip eğitimler düzenliyoruz."