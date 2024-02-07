Omurilik Eğriliği Olan Girişimci, İŞKUR Desteğiyle Kuzu Yetiştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Omurilik Eğriliği Olan Girişimci, İŞKUR Desteğiyle Kuzu Yetiştiriyor

Omurilik Eğriliği Olan Girişimci, İŞKUR Desteğiyle Kuzu Yetiştiriyor

Uşaklı bir girişimci, doğuştan omurilik eğriliği nedeniyle yürüme güçlüğü çekmesine rağmen İŞKUR'un hibe desteğiyle besihane kurarak France ırkı kuzu yetiştirmeye başladı. Kütahya'da bilgisayar tamirciliği yapan Halil Bozkurt, hibe almasının ardından memleketine dönerek küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmaya başladı. Bozkurt, sosyal medya üzerinden hayvanlarını satarak başarılı bir işletme kurduğunu belirtti. Engelinin işine hiçbir engel olmadığını söyleyen Bozkurt, hayvancılığın kendisine huzur ve mutluluk verdiğini ifade etti.

07.02.2024 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğuştan omurilik eğriliğine bağlı olarak yürüme güçlüğü çeken Uşaklı girişimci, İŞKUR desteğiyle besihane kurarak France ırkı kuzu yetiştiriyor.

Aslen Banaz ilçesi Kızılcasöğüt beldesinden olan 33 yaşındaki Halil Bozkurt, Kütahya'da bilgisayar tamirciliği yaptığı dönemde İŞKUR'un engellilere yönelik hibe desteği programına başvurdu.

Bozkurt, 2021'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için 45 bin lira hibe almasının ardından memleketi Kızılcasöğüt'e dönmeye karar verdi.

Evinin bahçesine küçükbaş hayvan besihanesi kuran Bozkurt, et verimliliği yüksek France ırkı kuzu yetiştirmeye başladı.

Anaç koyun sayısını 50'ye çıkaran Bozkurt, 2 yılda 150 kuzu yetiştirerek sattı.

Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, besihanesinde kuzu sayısını her geçen yıl artırdığını söyledi.

Hayvanları sosyal medya üzerinden kurduğu bağlantılarla sattığını anlatan Bozkurt, "Talepler genelde sosyal medya aracılığıyla geliyor. Doğumlarımız olduğunda sosyal medyadan paylaşıyoruz. Talepler gelince kaporalarımızı alıyoruz. Kuzularımız 3-4 aylık olduğunda da teslimatı yapıyoruz. Sadece kuzu satıyorum. Anaç koyun satmıyorum. 4 aylık kuzu şu an 14 bin lira civarında alıcı buluyor." dedi.

"Bu iş bana huzur sağlıyor, mutluluk veriyor"

Besihanesini büyük bir çiftliğe dönüştürmek istediğini, hayvancılığın zor ancak kazançlı bir iş olduğunu belirten Bozkurt, şöyle devam etti:

"Bu işten dolayı çok mutluyum. Herkesin yapmasını tavsiye ederim. Elimden geldiğince yapmak isteyenlere yardımcı oluyorum. Yemi kendi arazilerimizde ektiğimiz için çok bir maliyeti de yok. Damızlık üretim de yaptığımız için bize kazanç, kar sağlıyor. Engelimin yaptığım işe hiçbir engeli yok. Bu iş bana huzur sağlıyor, mutluluk veriyor. Ücretsiz terapi gibi geliyor bana. Kimse engelini dert etmesin. Bütün engeller aşılabilir."

İnsanların büyük şehirlere göç ettiğini ancak orada da mutlu olamadığını kaydeden Bozkurt, "Bence artık köylere dönme vakti, hayvancılık yapma vakti. Önceki işimde 10 yıllık esnaflık geçmişim vardı. Hayvancılıkla, esnaflıktaki 10 yıllık seviyeme 2 yılda ulaştım." diye konuştu.

İŞKUR'un desteğinin yaptığı işe başlamasında vesile olduğunu ifade eden Bozkurt, "İŞKUR'un desteği sayesinde yolculuğumuz başladı. Kesinlikle de köyüme döndüğüme pişman değilim. Burada hayvancılık yapıyoruz ve başarıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Halil Bozkurt, Kızılcasöğüt, Bozkurt, İŞKUR, Engelliler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Omurilik Eğriliği Olan Girişimci, İŞKUR Desteğiyle Kuzu Yetiştiriyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 00:40:47. #1.11#
SON DAKİKA: Omurilik Eğriliği Olan Girişimci, İŞKUR Desteğiyle Kuzu Yetiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement