Omurilik Eğriliği Olan Girişimci, İŞKUR Desteğiyle Kuzu Yetiştiriyor

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Doğuştan omurilik eğriliğine bağlı olarak yürüme güçlüğü çeken Uşaklı girişimci, İŞKUR desteğiyle besihane kurarak France ırkı kuzu yetiştiriyor.

Aslen Banaz ilçesi Kızılcasöğüt beldesinden olan 33 yaşındaki Halil Bozkurt, Kütahya'da bilgisayar tamirciliği yaptığı dönemde İŞKUR'un engellilere yönelik hibe desteği programına başvurdu.

Bozkurt, 2021'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için 45 bin lira hibe almasının ardından memleketi Kızılcasöğüt'e dönmeye karar verdi.

Evinin bahçesine küçükbaş hayvan besihanesi kuran Bozkurt, et verimliliği yüksek France ırkı kuzu yetiştirmeye başladı.

Anaç koyun sayısını 50'ye çıkaran Bozkurt, 2 yılda 150 kuzu yetiştirerek sattı.

Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, besihanesinde kuzu sayısını her geçen yıl artırdığını söyledi.

Hayvanları sosyal medya üzerinden kurduğu bağlantılarla sattığını anlatan Bozkurt, "Talepler genelde sosyal medya aracılığıyla geliyor. Doğumlarımız olduğunda sosyal medyadan paylaşıyoruz. Talepler gelince kaporalarımızı alıyoruz. Kuzularımız 3-4 aylık olduğunda da teslimatı yapıyoruz. Sadece kuzu satıyorum. Anaç koyun satmıyorum. 4 aylık kuzu şu an 14 bin lira civarında alıcı buluyor." dedi.

"Bu iş bana huzur sağlıyor, mutluluk veriyor"

Besihanesini büyük bir çiftliğe dönüştürmek istediğini, hayvancılığın zor ancak kazançlı bir iş olduğunu belirten Bozkurt, şöyle devam etti:

"Bu işten dolayı çok mutluyum. Herkesin yapmasını tavsiye ederim. Elimden geldiğince yapmak isteyenlere yardımcı oluyorum. Yemi kendi arazilerimizde ektiğimiz için çok bir maliyeti de yok. Damızlık üretim de yaptığımız için bize kazanç, kar sağlıyor. Engelimin yaptığım işe hiçbir engeli yok. Bu iş bana huzur sağlıyor, mutluluk veriyor. Ücretsiz terapi gibi geliyor bana. Kimse engelini dert etmesin. Bütün engeller aşılabilir."

İnsanların büyük şehirlere göç ettiğini ancak orada da mutlu olamadığını kaydeden Bozkurt, "Bence artık köylere dönme vakti, hayvancılık yapma vakti. Önceki işimde 10 yıllık esnaflık geçmişim vardı. Hayvancılıkla, esnaflıktaki 10 yıllık seviyeme 2 yılda ulaştım." diye konuştu.

İŞKUR'un desteğinin yaptığı işe başlamasında vesile olduğunu ifade eden Bozkurt, "İŞKUR'un desteği sayesinde yolculuğumuz başladı. Kesinlikle de köyüme döndüğüme pişman değilim. Burada hayvancılık yapıyoruz ve başarıyoruz." dedi.