Ön ayakları tutmayan kedi, Zonguldak'ta geçirdiği ameliyat sonrası yürümeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ön ayakları tutmayan kedi, Zonguldak'ta geçirdiği ameliyat sonrası yürümeye başladı

Ön ayakları tutmayan kedi, Zonguldak\'ta geçirdiği ameliyat sonrası yürümeye başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta omurgasındaki kırık nedeniyle ön ayaklarını kullanamayan sahipsiz kedi, yaklaşık 3 saat süren başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuşuyor. Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, kedinin fizik tedaviyle yeniden yürümesi için çalıştıklarını ve ardından ona yeni yuva bulacaklarını söyledi.

Zonguldak'ta omurgasındaki kırık nedeniyle yürüyemeyen sahipsiz kedi, geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuşuyor.

Kentte yaşayanlar, ön ayakları tutmayan sahipsiz kediyi, ayaklarının kırık olduğunu düşünerek veteriner kliniğine götürdü.

Yapılan görüntüleme işlemleri sonrasında kedinin omurgasında kırık olduğu tespit edildi. Ön ayakları tutmayan sahipsiz kedinin ağrılarının geçmesi için bir süre fizik tedavi uygulandı.

Yaklaşık 3 saat süren başarılı ameliyatın ardından fizik tedavi işlemlerine yeniden başlanan kedinin sağlığına kavuşması bekleniyor.

Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, AA muhabirine, kedi kendilerine getirildiğinde ön ayaklarını kullanamaz halde olduğunu söyledi.

Omurgada kırık olduğunu tespit ettiklerini anlatan Alkan, "İlk başta fizik tedavisini yaptık. Daha sonra tutmayan ön ayaklarını tekrardan tutabilir hale gelmesi için sabitleme operasyonunu yaptık. Şu an kedimiz yürümeyi bilmiyor. Yeniden yürümesi için fizik tedavimiz devam edecek. Daha sonra ona yeni yuva bulmak için uğraşacağız." dedi.

Alkan, kedinin uzun süren bir operasyon geçirdiğini anımsatarak, "Sinirleri tamamen kopuk olduğu için ayaklarını hiç kullanamıyordu ve içe dönük durumdaydı. Kedinin zaman içerisinde yere değen yerlerinin kanaması, yaralanması olabileceğinden enfeksiyon alma riski vardı." diye konuştu.

Operasyonun üzerinden çok kısa bir zaman geçmesine rağmen kedinin ön ayaklarının varlığını kabullendiğini belirten Alkan, kendinin ayağa kalkıp hareket edebilecek kadar ilerleme kaydettiğini, fizik tedaviyle de kullanamadığı kaslarını yeniden kullanmasını sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Zonguldak, Ameliyat, Güncel, kedi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ön ayakları tutmayan kedi, Zonguldak'ta geçirdiği ameliyat sonrası yürümeye başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor Batman'daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor
Alacabel Tüneli’nde sona gelindi Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
Bolu’da kaybolan Nuriye Bölükbaş’ın cansız bedeni göl kenarında bulundu Bolu'da kaybolan Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni göl kenarında bulundu
Japonya’nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti Japonya'nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Milyoner iş insanının akılalmaz sonu Altın tabutla gömüldü Milyoner iş insanının akılalmaz sonu! Altın tabutla gömüldü
Bakan Gürlek’ten Yeşil Vatan’ı yakanlar için net mesaj “Adaletten kaçamayacaklar“ Bakan Gürlek'ten Yeşil Vatan'ı yakanlar için net mesaj! "Adaletten kaçamayacaklar"

11:31
Ahbap Derneği soruşturmasında 5. dalga 20 ilde 53 şüpheliye operasyon yapıldı
Ahbap Derneği soruşturmasında 5. dalga! 20 ilde 53 şüpheliye operasyon yapıldı
11:21
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
11:09
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
10:45
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti İşte yeni zam senaryoları
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte yeni zam senaryoları
10:23
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
09:55
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı Filenin Sultanları’na kese kese altın
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 11:38:42. #7.12#
SON DAKİKA: Ön ayakları tutmayan kedi, Zonguldak'ta geçirdiği ameliyat sonrası yürümeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement