Önder Sav'dan CHP Kurultayında Güçlü Mesaj

HABER: Erva GÜN/ KAMERA: Ünal AYDIN

(ANKARA) - Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, partisinin 21'inci Olağanüstü Kurultayı öncesinde, "Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partinin kurultayını yaptırmama gücü hiç kimsede yoktur" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla saat 10.00'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı.

Kurultay öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav kurultaya ilişkin olarak, "Nihayet büyük zorlukları aşarak Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını gerçekleştiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partinin kurultayını yaptırmama gücü hiç kimsede yoktur. Tarihin derinliklerinden gelen köklü bir parti, her türlü güçlükleri aşacağını bugün burada göstermiştir. Delegelerimizin yurdun dört bir tarafından gelerek bu çoşku ve heyecanı bölüşmek için katılım sağlamaları da ayrıca anlamlıdır" ifadelrini kullandı.

CHP'ye yönelik başlatılan soruşturmalara da değinen Sav, "Yargı bağımsızlığı vardır yoktur tartışmalarına karşı Türkiye'de hala yürekli yargıçların olduğuna inanıyorum. Açılmış olan beş davada tedbir kararı verilmeyişi, bunun kanıtıdır. Yolu açık olsun partinin" diye konuştu.