Öner Biberkökü'nden Sezen Aksu'ya Klip Anlatımı - Son Dakika
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Öner Biberkökü'nden Sezen Aksu'ya Klip Anlatımı

Öner Biberkökü\'nden Sezen Aksu\'ya Klip Anlatımı
23.07.2025 16:56
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Yönetmen Öner Biberkökü, Sezen Aksu'nun yeni klibi 'Doğrucu' hakkında bilgi verdi.

Yönetmen Öner Biberkökü, Sezen Aksu'nun yeni albümünde yer alan, Google'ın video üretim modeli Google Gemini ve Veo 3 ile hazırlanan "Doğrucu" klibinin hazırlanış sürecini anlattı.

Google Türkiye ofisinde gerçekleştirilen toplantıya, Biberkökü'nün yanı sıra Google Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Melike Eraslan da katıldı.

Video konusunda daha önceki işlerden tecrübeli olduğunu belirten Biberkökü, "İş sürecinde Google tarafı en kolayıydı. Bu işlerde en zor şey böyle büyük bir sanatçıyla çalışıyorken herkesin bir fikrinin olması. Sezen Hanım'da öyle olmadı. Albümü çıkmadan dinleme şansına eriştim. Albümdeki şarkılardan biri içinde 'Şinanay' çalıyordu. Onu dinlediğimde geçmişe gittim. Bu duyguyu klibe dahil etmeye çalıştım. Aslında ben eşimi ağlatmak için uğraştım." dedi.

"Klipte tamamen şiirsel, duygusal bir anlatım var"

Biberkökü, bir şeyin yapay zeka olduğunu söyleyince insanların farklı baktığını aktararak, "Reklam da yapıyorum. Reklamlarda da hep acayip bir şey yapalım diyoruz. O acayip şeyler bir yerden sonra sıkmaya başlıyor. Klipte tamamen şiirsel, duygusal bir anlatım var. Yapay zeka denenmiş bir video gibi olarak izlemedik. Bir sanatçının, yönetmenin vizyonu, senaryosu ve senaryonun izleyiciye geçtiği bir hal var. Ne kadar iyi oldu, o ayrı bir konu." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka konusunda yaşadığı en büyük problemlerden birinin, üretimin kolay olması nedeniyle herkesin bir şey istemesi olduğunu söyleyen Biberkökü, şunları kaydetti:

"Gelen işlerde de böyle. O kadar hızlı üretilebiliyor ki yapay zeka, onun o ön hazırlık ve düşünme sürecine hiç vakit bırakmıyorlar. Biz hala insanız, hala eski usul duşta, yürürken, yemek yaparken düşünüyoruz ve bunun sonucunda bir iş çıkıyor ortaya. Bu klipte iki haftalık bir sürecimiz vardı. Önce demo yaptım. Sonrasında 3 gün uykusuz geçen bir sürecin ardından işi tamamladık."

"Bir meydan okumaydı benim için"

Öner Biberkökü, düşünce aşamasında aklına çok farklı şeyler geldiğini dile getirerek, "Mesela yolda biri yürürken neden binalar savrulmasın diyorsun. Çok acayip sahneler yaptık ama ben dördüncü gün bunlardan vazgeçtim. İnsanlar izlerken 'Şimdi ne olacak?' düşüncesiyle beklemesin diye daha sade bir şey yaptık." ifadelerini kullandı.

Yapay zekayla ilgili bir kitle olduğunun altını çizen Biberkökü, "Yapay zekayla bakalım ne yapmışlar, diyorlar. Sanki onlara hesap veriyormuş gibi bir his oluyor insanda. Çalışırken dedim ki, 'Bir dakika ya. Ben bunu Sezen Aksu'ya yapıyordum.' Sezen Aksu'yla konuştum. Saatlerce vakit geçirdik ve ben bir şey hissettim. Acaba gerçekten bunu yapay zekayla anlatabilir miyim gibi bir meydan okumaydı benim için." değerlendirmesinde bulundu.

Biberkökü, prodüksiyon anlamında çalışırken nasıl ekiple çalışılıyorsa bu işte de öyle olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Aslında o yaratıcı dünyadaki her bir üyeye ihtiyaç var. Gelecekte bu teknoloji nereye gider, tahmin etmek çok zor. Aslında çok sonrası kolay. Artık yapay zeka insan kadar akıllı olacak, diyebiliyoruz ama yakın gelecek çok zor. Sene sonunu görebilmek zor. Bence şu an yapay zekada planların 5 senelik yapılması mümkün değil. Yapan bile bilmiyor nereye gideceğini olayın. O yüzden burada ben biraz yakın tarihli düşünüyorum."

Klipte, minik bir serçenin izinde başlayan görsel anlatı, "Minik serçe" olarak anılan sanatçı Sezen Aksu'ya bir gönderme yapıyor.

Veo 3, sadece sinematik videolar değil aynı zamanda yerel ses üretimi de yapabilen bir sistem sunuyor. Fiziksel doğruluk, sahne tutarlılığı ve anlatı bütünlüğüne dikkat eden model, kullanıcıların uzun ve yaratıcı istemlerle (prompt) kendi fikirlerini hayata geçirmesini mümkün kılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Öner Biberkökü'nden Sezen Aksu'ya Klip Anlatımı - Son Dakika

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