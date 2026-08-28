Ontario Gölü İsim Tartışması

OTTAWA, 28 Ağustos (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney, "Ontario Gölü"nün adının arkasında uzun bir tarih yattığını belirterek, ABD'nin isim değişikliği kararına rağmen Kanadalıların gölü her zaman bu adla anacağını söyledi.

Carney perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, gölün adının, Wendat dilinde "güzel ve büyük göl" anlamına gelen "Ontari'io" kelimesinden geldiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İçişleri Bakanlığı'na gölün adının "Amerika Gölü" olarak değiştirilmesi yönünde başkanlık kararnamesi göndermişti. Trump'ın hamlesi, ABD ile Kanada arasındaki ticari gerilimin tırmandığı bir dönemde geldi.

İki taraf arasındaki görüşmelerin 21 Ağustos'ta anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından ABD, Kanada ürünlerine 22 Ağustos'ta yüzde 50 gümrük vergisi uygulamaya başladı. Bu ürünlerin değerinin yaklaşık 20 milyar ABD dolarını bulduğu ifade ediliyor. Kanada da buna karşılık olarak 8 Eylül'den itibaren ABD'den yapılan ithalata gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Gölün isminin dört asırdan daha uzun bir süredir aynı olduğunu belirten Carney, "Bu isim, Kanada Konfederasyonu'ndan da ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nden de önceye dayanıyor. ABD'nin değiştiğinin farkındayız. ABD'nin ticari ilişkileri, dış politikası, ulusal anıtları ve deniz, göl ve nehirlerin adları da değişiyor. Kanadalılar, gölün gerçek adının geçmişte de, bugün de, gelecekte de Ontario Gölü olduğunun farkında" dedi.

Kuzey Amerika'daki beş büyük gölden biri olan Ontario Gölü, ABD-Kanada sınırında yer alıyor. Gölün kuzeyinde Kanada'nın Ontario eyaleti, güneyinde ise ABD'nin New York eyaleti bulunuyor.