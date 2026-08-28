Ontario Gölü İsim Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ontario Gölü İsim Tartışması

Ontario Gölü İsim Tartışması
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Carney, Ontario Gölü'nün adının tarihine vurgu yaparak, değişimin kabul edilmeyeceğini belirtti.

OTTAWA, 28 Ağustos (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney, "Ontario Gölü"nün adının arkasında uzun bir tarih yattığını belirterek, ABD'nin isim değişikliği kararına rağmen Kanadalıların gölü her zaman bu adla anacağını söyledi.

Carney perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, gölün adının, Wendat dilinde "güzel ve büyük göl" anlamına gelen "Ontari'io" kelimesinden geldiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İçişleri Bakanlığı'na gölün adının "Amerika Gölü" olarak değiştirilmesi yönünde başkanlık kararnamesi göndermişti. Trump'ın hamlesi, ABD ile Kanada arasındaki ticari gerilimin tırmandığı bir dönemde geldi.

İki taraf arasındaki görüşmelerin 21 Ağustos'ta anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından ABD, Kanada ürünlerine 22 Ağustos'ta yüzde 50 gümrük vergisi uygulamaya başladı. Bu ürünlerin değerinin yaklaşık 20 milyar ABD dolarını bulduğu ifade ediliyor. Kanada da buna karşılık olarak 8 Eylül'den itibaren ABD'den yapılan ithalata gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Gölün isminin dört asırdan daha uzun bir süredir aynı olduğunu belirten Carney, "Bu isim, Kanada Konfederasyonu'ndan da ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nden de önceye dayanıyor. ABD'nin değiştiğinin farkındayız. ABD'nin ticari ilişkileri, dış politikası, ulusal anıtları ve deniz, göl ve nehirlerin adları da değişiyor. Kanadalılar, gölün gerçek adının geçmişte de, bugün de, gelecekte de Ontario Gölü olduğunun farkında" dedi.

Kuzey Amerika'daki beş büyük gölden biri olan Ontario Gölü, ABD-Kanada sınırında yer alıyor. Gölün kuzeyinde Kanada'nın Ontario eyaleti, güneyinde ise ABD'nin New York eyaleti bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ontario Gölü İsim Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film çekimi sandıkları olay gerçek çıktı Boğaz’a atladı, vatandaşlar yetişti Film çekimi sandıkları olay gerçek çıktı! Boğaz’a atladı, vatandaşlar yetişti
St. Petersburg’da patlama: 1 asker öldü, 1 yaralı St. Petersburg'da patlama: 1 asker öldü, 1 yaralı
İki yaşındaki Fatma, 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü: Mucizevi şekilde kurtuldu İki yaşındaki Fatma, 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü: Mucizevi şekilde kurtuldu
Galatasaray Leao transferinde geriye düştü Gece yarısı sürprizi Galatasaray Leao transferinde geriye düştü! Gece yarısı sürprizi
Bakan Şimşek’ten esnafa kredi müjdesi: Yeni düzenlemeyle... Bakan Şimşek'ten esnafa kredi müjdesi: Yeni düzenlemeyle...
Bursa’da mühürlü atölyede patlama kamerada Bursa'da mühürlü atölyede patlama kamerada
Ünlü profesör ödül törenini karıştırdı Bir anda üzerini çıkardı Ünlü profesör ödül törenini karıştırdı! Bir anda üzerini çıkardı

10:55
Fatih Tekke’nin istifası sonrası Hamit Altıntop’tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi
Fatih Tekke'nin istifası sonrası Hamit Altıntop'tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi?
10:36
Salah’ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
Salah'ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
10:27
Erhan Çelik’ten doktor eşinin ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia
Erhan Çelik'ten doktor eşinin ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia
09:58
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
09:46
MEB duyurdu Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
09:29
Tibet’te baraj patladı, sular Nepal’e doğru geliyor Halka “Yükseklere kaçın“ uyarısı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka "Yükseklere kaçın" uyarısı
09:11
FETÖ’nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz’ın kızı İstanbul’da gözaltına alındı
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 11:13:19. #7.12#
SON DAKİKA: Ontario Gölü İsim Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement