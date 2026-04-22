Onursal Adıgüzel'in Tutuklanmasına Tepki... Murat Emir: "Başkanımız Onursal Adıgüzel Fail Değil, Ataşehir Halkının İradesidir"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Masa başında yazılan acemi kumpasınız, sahte belgeleriniz ve iftiracıların hezeyanları elinizde patlayınca çareyi zorbalıkta buldunuz. Ceza Muhakemesi Kanunu'nu paspas ederek verdiğiniz bu tutuklama kararı, hukukun değil siyasallaşmış yargı kibrinizin eseri. Başkanımız Onursal Adıgüzel fail değil, Ataşehir halkının iradesidir. Masa başında kurduğunuz bu hukuk cinayetine teslim olmayacağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 19 kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel hukukun en basit kuralları ayaklar altına alınarak tutuklandı. Gece 01.30'da seçilmiş bir belediye başkanının evine baskın yapmak, avukatıyla görüşmesini engellemek ve neyle suçlandığını, savunanlardan gizlemek bir hukuki süreç değil, olsa olsa panik halinde yürütülen bir yargı darbesi olur. Masa başında yazılan acemi kumpasınız, sahte belgeleriniz ve iftiracıların hezeyanları elinizde patlayınca çareyi zorbalıkta buldunuz. Ceza Muhakemesi Kanunu'nu paspas ederek verdiğiniz bu tutuklama kararı, hukukun değil siyasallaşmış yargı kibrinizin eseri. Başkanımız Onursal Adıgüzel fail değil, Ataşehir halkının iradesidir. Masa başında kurduğunuz bu hukuk cinayetine teslim olmayacağız."