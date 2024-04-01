Opel Türkiye, 2024 yılında 70 bin satış hedefliyor

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Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, "Tıpkı 2023'te olduğu gibi 2024 yılında da otomotiv pazarını 1 milyon adet ve bir tık üzerinde bekliyoruz. Opel Türkiye olarak ise 70 bin civarında ve üzerinde bir satışımız olacak." dedi.

Opel'in 2024 yılına dair hedeflerinin ve öngörülerinin paylaşıldığı basın toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Yiğit Yantaç, toplantıda yaptığı konuşmada, Opel'in dünya çapındaki büyüme ivmesini 2023 yılında da sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin Opel pazarları arasında satış adedi açısından en büyük üçüncü ülke olduğunu dile getiren Yantaç, 2023'ün Opel için rekorlar yılı olduğunu ve 2024'ün de aynı devam edeceğine inandıklarını vurguladı.

Yantaç, elektrikli araç pazarında satış yaptıkları ilk yılda yüzde 5,7 pazar payı aldıklarını kaydederek, "Bu tam performans verdiğimiz bir yıl için, ilk yıl için gerçekten de güzel bir sonuç. Bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Toplam satış adedimiz 3 bin 745'e ulaştı. Niye bu çok önemli? Çünkü toplam binek satışlarımızın içerisinde yüzde 6,1'lik paya ulaştık ki model ve versiyon olarak çok daha sınırlı olan bir araç gamında bu payı elde etmek gerçekten başarı diyebiliriz." İfadelerini kullandı.

"Elektrikli araçlarda 2024'te ilk 5'te yer almak istiyoruz"

Yiğit Yantaç, Türkiye otomotiv pazarında 2024 yılı beklentilerine ve Opel Türkiye'nin 2024 hedeflerine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023'te aldığımız başarılı sonuçları 2024 yılında da üzerine koyarak devam ettirmek istiyoruz. Biz pazar beklentisi noktasında yine iyimser taraftayız. Tıpkı 2023'te olduğu gibi 2024 yılında da pazarı 1 milyon adet ve bir tık üzerinde bekliyoruz. Opel Türkiye olarak ise 70 bin civarında ve üzerinde bir satışımız olacak. Pazar payı olarak yüzde 7'nin üzerinde pazar payına erişmeyi planlıyoruz ve elektrikli araçlarda marka sıralaması olarak 2023'te 6'ncı kapatsak da 2024'te ilk 5'te yer almak istiyoruz."

"Elektrikli araç pazar beklentilerimiz bu yıl için 100-120 bin adet civarında"

Opel Türkiye Genel Müdürü Yantaç, Türkiye'de elektrikli araç pazar beklentilerinin bu yıl için 100-120 bin adet civarında olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Opel olarak toplam satışımızın yüzde 15'lik kısmını da elektrikli araçtan gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Yani geçtiğimiz yılın aslında daha da üstüne koyarak neredeyse iki katı bir payı elektrikli araçlarda almak istiyoruz. Önemli bir nokta, elektrikli model sayımızı 7'ye çıkarmayı düşünüyoruz. Şu an 3 modelimiz mevcut. Bu da 2024 yılında 4 model daha getireceğimiz anlamına geliyor."

"Opel Frontera Türkiye'de tanıtılacak"

Yiğit Yantaç, Opel'in Frontera modelinin global lansmanının 14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak olmasının kendileri açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Yantaç, "Sadece bizim için değil, Türkiye adına değil, globalde de dönüp baktığımızda Frontera modeli, Opel markası için 2024'teki en önemli gelişmelerden bir tanesi. Tabii Opel için bu kadar önemli iken globalde Türkiye'de global lansmanının yapılıyor olması da bizim için çok kıymetli. Sunumun başında ilettiğim gibi üç ana ülkeden, ana pazardan biri olarak seçilmiş olmamız tabii ki de burada yapılacak olan etkinliğin Türkiye'de olması adına bizim için önem teşkil etti." diye konuştu.