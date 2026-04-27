Opel Vivaro Kamyonet Türkiye'de Satışa Sunuldu

Opel, elektrifikasyon çağında yeni nesil modellerle otomotiv sektöründeki öncü rolünü sürdürürken, hafif ticari segmentte de iddiasını güçlendiriyor. Tofaş tarafından Türkiye'de üretilen yeni Vivaro Kamyonet, dayanıklı yapısı ve fonksiyonel yükleme çözümleriyle farklı iş kollarına pratik çözümler sunuyor.

1 milyon 715 bin TL anahtar teslim fiyatıyla dikkat çeken araç, lansmana özel 750.000 TL için 12 ay 0 faiz veya 1.300.000 TL için 12 ay yüzde 1,66 faiz kredi seçenekleriyle sunuluyor. Kredi kullanmayan müşteriler için 80.000 TL nakit alım indirimi uygulanıyor. Ayrıca tüm opsiyonlar ücretsiz olarak sunuluyor.

Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, yeni modelle hafif ticari araç pazarındaki varlıklarını güçlendirdiklerini belirtti. Vivaro Kamyonet, yaklaşık 1.200 kg taşıma kapasitesi ve 2.754 mm yükleme alanı uzunluğu ile geniş bir taşıma hacmi sunuyor. Çelik konstrüksiyon kasa, alüminyum kanatlar ve plywood kaplama dayanıklılığı artırıyor. Araçta 8 adet yükleme kancası, 220 litre bagaj alanı ve camlı ara bölme gibi detaylar bulunuyor.

2+1 oturma düzenine sahip Vivaro Kamyonet, inşaat, lojistik, hizmet ve saha operasyonları gibi sektörler için ideal. Güvenlik donanımı olarak ESP, ABS, EBD, yokuşta kalkış desteği, şerit takip sistemi, trafik işareti tespiti, sürücü yorgunluk tespiti, çarpışma uyarısı ve acil durum fren sistemi standart olarak sunuluyor. Konfor özellikleri arasında halojen farlar, hız sabitleyici, 6 yönlü sürücü koltuğu, klima, yağmur ve far sensörü, geri görüş kamerası ve Bluetooth bulunuyor.