Üye Girişi
Son Dakika Logo

Opel Vivaro Kamyonet Türkiye'de Satışa Sunuldu

27.04.2026 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Opel'in Tofaş tarafından üretilen yeni hafif ticari modeli Vivaro Kamyonet, 1 milyon 715 bin TL fiyatla satışa sunuldu. Lansmana özel 0 faizli kredi ve nakit indirim avantajları bulunuyor.

Opel, elektrifikasyon çağında yeni nesil modellerle otomotiv sektöründeki öncü rolünü sürdürürken, hafif ticari segmentte de iddiasını güçlendiriyor. Tofaş tarafından Türkiye'de üretilen yeni Vivaro Kamyonet, dayanıklı yapısı ve fonksiyonel yükleme çözümleriyle farklı iş kollarına pratik çözümler sunuyor.

1 milyon 715 bin TL anahtar teslim fiyatıyla dikkat çeken araç, lansmana özel 750.000 TL için 12 ay 0 faiz veya 1.300.000 TL için 12 ay yüzde 1,66 faiz kredi seçenekleriyle sunuluyor. Kredi kullanmayan müşteriler için 80.000 TL nakit alım indirimi uygulanıyor. Ayrıca tüm opsiyonlar ücretsiz olarak sunuluyor.

Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, yeni modelle hafif ticari araç pazarındaki varlıklarını güçlendirdiklerini belirtti. Vivaro Kamyonet, yaklaşık 1.200 kg taşıma kapasitesi ve 2.754 mm yükleme alanı uzunluğu ile geniş bir taşıma hacmi sunuyor. Çelik konstrüksiyon kasa, alüminyum kanatlar ve plywood kaplama dayanıklılığı artırıyor. Araçta 8 adet yükleme kancası, 220 litre bagaj alanı ve camlı ara bölme gibi detaylar bulunuyor.

2+1 oturma düzenine sahip Vivaro Kamyonet, inşaat, lojistik, hizmet ve saha operasyonları gibi sektörler için ideal. Güvenlik donanımı olarak ESP, ABS, EBD, yokuşta kalkış desteği, şerit takip sistemi, trafik işareti tespiti, sürücü yorgunluk tespiti, çarpışma uyarısı ve acil durum fren sistemi standart olarak sunuluyor. Konfor özellikleri arasında halojen farlar, hız sabitleyici, 6 yönlü sürücü koltuğu, klima, yağmur ve far sensörü, geri görüş kamerası ve Bluetooth bulunuyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 10:48:30. #7.12#
SON DAKİKA: Opel Vivaro Kamyonet Türkiye'de Satışa Sunuldu
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.