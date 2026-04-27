OpenAI, Kendi Akıllı Telefon İşlemcisini Geliştiriyor: 2028'de Seri Üretim Hedefleniyor

27.04.2026 18:52
OpenAI, MediaTek ve Qualcomm ile iş birliği yaparak kendi mobil işlemcisini tasarlıyor. Seri üretim 2028'de başlayacak ve cihazlar, uygulama odaklı yapıdan kurtulup AI Agent sistemine geçecek.

OpenAI, akıllı telefon dünyasını değiştirecek kendi işlemcilerini geliştirmek için MediaTek ve Qualcomm ile masaya oturdu. Seri üretim için 2028 yılını hedefleyen şirket, donanım tasarımı ve üretimi konusunda Luxshare ile stratejik ortaklık kuruyor. Yeni nesil cihazlar, uygulama odaklı yapıdan tamamen kurtularak görev odaklı AI Agent sistemine dayalı bir kullanıcı deneyimi sunacak.

Projenin üretim ayağında Apple'ın tedarikçisi Luxshare yer alıyor. 2028'de seri üretime başlanması beklenen cihazlar, kullanıcıların telefonlarını bir uygulama yığını değil, görevleri yerine getiren bir asistan olarak kullanmasını sağlayacak. OpenAI, donanım ve işletim sistemi üzerinde mutlak kontrol sahibi olmak istiyor.

OpenAI'ın telefonunda iş yükü ikiye bölünecek: Temel işlemler cihaz içi işlemcide, karmaşık işlemler bulutta yapılacak. Şirket, bu ekosistemi abonelik modelleriyle birleştirmeyi planlıyor.

