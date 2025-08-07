ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı Kayseri'de Gerçekleşti

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), ağustos ayı yönetim kurulu toplantısı Kayseri'de gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilik binasında Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Çiçek, Ajansın Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta yerel kalkınma hamlesini ortaya koyacak şekilde nitelikli projeler, çalışmalar ve planlama faaliyetleriyle bölgesel kalkınmada lokomotif rol oynamaya devam ettiğini bildirdi.

15 yılda 912 projenin hayata geçirildiğine değinen Çiçek, "2010-2025 yılları arasında bölgenin gelişimine yönelik farklı sektörlerde toplam 912 projeyi hayata geçirerek 2025 güncel fiyatlarıyla yaklaşık 7 milyar TL'lik yatırımı bölgeye kazandırmıştır. 2025 yılı ağustos ayı itibarıyla, 452 milyon TL toplam bütçeli ve 271 milyon TL destek tutarına sahip 33 projemiz başarılı şekilde devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Çiçek, yeni bir programın başvuruya açıldığı müjdesini de vererek, şunları kaydetti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kalkınma Ajansları tarafından uygulanacak ve 1 Ağustos'ta başvurularını almaya başlayan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı her ilimiz için öncelikli olarak belirlenen dörder yatırım konusunda, uygulanmakta olan en güçlü teşvik unsurlarını içeriyor. Her bir yatırım konusu için 240 milyon TL'ye kadar nakdi destek sağlanabilecek program, güçlü vergi, sigorta ve yatırım yeri desteklerini içeriyor. Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta yüksek teknolojiden savunma sanayisine, tarım teknolojilerinden maden sektörüne kadar geniş bir yelpazede belirlenen yatırım konularında bilgi almak ve programa başvuru yapmak için yatırımcılarımızı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile irtibat kurmaya davet ediyorum. Önceki toplantıda ilan edeceğimizi belirttiğimiz SoGreen Hızlandırıcı Hibe Destek Programı başvurularını almaya başladı. Mikro işletmelerimiz, kooperatiflerimiz ve üretici birliklerimiz, proje başına 2 milyon TL'ye kadar hibe imkanı sunan programa, 22 Ağustos'a kadar başvurularını gerçekleştirebilirler."

Çiçek, daha sonra 1 yıldır yürüttüğü ORAN Yönetim Kurulu Dönem Başkanlığı görevini Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'e devretti.