Orbán rejiminin sonu mu? Yakın çevresi servetini yurtdışına kaçırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orbán rejiminin sonu mu? Yakın çevresi servetini yurtdışına kaçırıyor

27.04.2026 08:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan'da 12 Nisan seçimlerini kaybeden Viktor Orbán'ın 16 yıllık iktidarında zenginleşen yakın çevresi, yeni hükümetin hesap sormasından korkarak varlıklarını Orta Doğu, ABD ve Avustralya'ya taşıyor. Muhalefet lideri Péter Magyar, oligark ailelerin ülkeyi terk ettiğini iddia ediyor.

Guardian'a konuşan kaynaklara göre, Orbán'ın 16 yıllık iktidarında servetlerini büyüten isimler, varlıklarını yurtdışına taşımak için yarışıyor. Özel jetler Viyana'dan havalanırken, bazı üst düzey isimler MAGA bağlantılı kurumlarda iş bulmak için ABD vizesi araştırıyor. Bu gelişmeler, Macaristan'ın Orbán yönetiminden çıkışa hazırlanırken yaşadığı sarsıntıyı gösteriyor.

Seçimden bu yana Guardian, Orbán'ın iç çevresinden üç ismin varlıklarını Suudi Arabistan, Umman, BAE gibi Orta Doğu ülkelerine aktardığını, bazılarının ise Avustralya ve Singapur'u hedeflediğini öğrendi. Muhalefetteki Tisza partisinin lideri Péter Magyar, Fidesz bağlantılı isimleri hükümet göreve başlamadan önce servetlerini kaçırmakla suçladı. Magyar, Orbán'ın en yakın dostlarından Lorinc Mészáros'un ailesinin de ülkeyi terk etmesini beklediğini söyledi.

Bağımsız gazeteciler, Orbán'a yakın kilit isimlerin varlıklarını olası dondurma veya el koyma işlemlerinden önce güvence altına almak istediğini yazdı. Magyar, hükümetinin Fidesz dönemindeki yolsuzluk ve kayırmacılıkla mücadele edeceğini belirterek, "Ülkemiz yağmalandı, talan edildi, ihanete uğradı" dedi. Orbán ise parlamentoda yer almayacağını ancak Fidesz'in başında kalacağını açıkladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Avustralya, Macaristan, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orbán rejiminin sonu mu? Yakın çevresi servetini yurtdışına kaçırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 09:00:02. #.0.5#
SON DAKİKA: Orbán rejiminin sonu mu? Yakın çevresi servetini yurtdışına kaçırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.