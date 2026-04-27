Orbán rejiminin sonu mu? Yakın çevresi servetini yurtdışına kaçırıyor

Guardian'a konuşan kaynaklara göre, Orbán'ın 16 yıllık iktidarında servetlerini büyüten isimler, varlıklarını yurtdışına taşımak için yarışıyor. Özel jetler Viyana'dan havalanırken, bazı üst düzey isimler MAGA bağlantılı kurumlarda iş bulmak için ABD vizesi araştırıyor. Bu gelişmeler, Macaristan'ın Orbán yönetiminden çıkışa hazırlanırken yaşadığı sarsıntıyı gösteriyor.

Seçimden bu yana Guardian, Orbán'ın iç çevresinden üç ismin varlıklarını Suudi Arabistan, Umman, BAE gibi Orta Doğu ülkelerine aktardığını, bazılarının ise Avustralya ve Singapur'u hedeflediğini öğrendi. Muhalefetteki Tisza partisinin lideri Péter Magyar, Fidesz bağlantılı isimleri hükümet göreve başlamadan önce servetlerini kaçırmakla suçladı. Magyar, Orbán'ın en yakın dostlarından Lorinc Mészáros'un ailesinin de ülkeyi terk etmesini beklediğini söyledi.

Bağımsız gazeteciler, Orbán'a yakın kilit isimlerin varlıklarını olası dondurma veya el koyma işlemlerinden önce güvence altına almak istediğini yazdı. Magyar, hükümetinin Fidesz dönemindeki yolsuzluk ve kayırmacılıkla mücadele edeceğini belirterek, "Ülkemiz yağmalandı, talan edildi, ihanete uğradı" dedi. Orbán ise parlamentoda yer almayacağını ancak Fidesz'in başında kalacağını açıkladı.