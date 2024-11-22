Orban: Avrasya Yüzyılı Geliyor

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BUDAPEŞTE, 22 Kasım (Xinhua) -- Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan Ulusal Bankası tarafından düzenlenen 2024 Avrasya Forumu'nun açılış töreninde konuşma yaptı, 21 Kasım 2024.

Başbakan Orban, perşembe günü yaptığı konuşmada "Önümüzdeki çağ, önümüzdeki yüzyıl, Avrasya yüzyılı olacak" diyerek Macaristan'ın bölgedeki rolünü Avrupa'nın stratejilerinden bağımsız olarak tanımlaması gerektiğini söyledi.

Orban, "Macaristan bu çerçevedeki yerini kendi başına belirlemeli ve bunu Avrupa'nın bir stratejisinden almamalıdır" dedi. Orban, ülkenin halihazırda "çok bilinçli bir ulusal ve ekonomik stratejisi" bulunduğunu da sözlerine ekledi. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)