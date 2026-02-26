Orban'dan Zelenskiy'e Sert Çağrı - Son Dakika
Orban'dan Zelenskiy'e Sert Çağrı

26.02.2026 13:24
Macaristan Başbakanı Orban, Zelenskiy'i ülkesine saygı göstermeye ve enerji güvenliğine dikkat etmeye çağırdı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i "ülkesine daha fazla saygı göstermeye" çağırdı.

Başbakan Orban, Zelenskiy'e yazdığı açık mektubu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

Orban, Zelenskiy'nin 4 yıldır Macaristan'ı Rusya-Ukrayna Savaşı'na girmeye zorladığını, bu süre zarfında Brüksel'den ve ülkesindeki muhalefetten destek aldığını savundu.

"Eylemleriniz, Macaristan'ın çıkarlarına aykırıdır"

Zelenskiy'i, Macaristan'da Ukrayna yanlısı hükümetin iktidara gelmesi için Avrupa Birliği (AB) ile koordineli hareket etmekle suçlayan Orban, "Son günlerde Macaristan'ın enerji tedariki için hayati önem taşıyan Dostluk (Drujba) Petrol Boru Hattı'nı engellediniz. Eylemleriniz, Macaristan'ın çıkarlarına aykırıdır ve Macarların güvenli ve uygun fiyatlı enerji tedarikini tehlikeye atmaktadır. Bu nedenle, Macaristan karşıtı politikanızı değiştirmenizi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Orban, savaşa katılmak gibi bir niyetlerinin olmadığını ve Ukrayna'nın "savaş çabalarını" finanse etmek istemediklerini vurguladı.

Zelenskiy'i, Drujba Petrol Boru Hattı'nı derhal yeniden açmaya ve ülkesinin enerji güvenliğine yönelik herhangi bir saldırıdan kaçınmaya çağıran Orban, "Macaristan'a daha fazla saygı gösterin!" ifadesini kullandı.

Macaristan ve Slovakya için kritik önem taşıyan Drujba Petrol Boru Hattı'na 27 Ocak'ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatı sekteye uğramış, Budapeşte ve Bratislava hükümetleri, Ukrayna'yı bu petrol sevkiyatının devam etmesine engel olmak suretiyle durumu siyasi amaçlı kullanmakla suçlamıştı.

Drujba hattı üzerinden petrol sevkiyatının durmasının ardından Macaristan ve Slovakya, tepki olarak Ukrayna'ya dizel yakıt tedarikini askıya alma kararı almıştı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da 20 Şubat'ta Drujba hattı üzerinden ülkeye petrol sevkiyatı yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya 90 milyar avroluk AB kredisini de bloke edeceklerini açıklamıştı.

Macaristan, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketine de ret oyu vermişti.

Kaynak: AA

