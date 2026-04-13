Orban'ın Kaybı, Netanyahu'yu Zayıflatıyor

13.04.2026 14:48
Della Valle, Orban'ın yenilgisinin Netanyahu için önemli bir destek kaybı olduğunu vurguladı.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) İtalyan milletvekili Danilo Della Valle, Viktor Orban'ın iktidarı kaybetmesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Avrupa Birliği'nde (AB) önemli bir müttefikini yitirdiğinin altını çizerek, Macaristan'da seçimin galibi Peter Magyar'ın Filistin politikasında nasıl bir tutum izleyeceği ve vetoları kaldırıp kaldırmayacağının zamanla görüleceğini belirtti.

Della Valle, AB içerisinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya açık destek veren Macar lider Viktor Orban'ın seçim mağlubiyetinin ardından AA muhabirine yazılı değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan vekil, "Eski Başbakan Viktor Orban, Benjamin Netanyahu'nun yakın bir müttefikiydi ve daha önce işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddet yanlısı İsrail yerleşimcilerini hedef alan AB yaptırımlarını engellemişti. Magyar'ın ayrıca Filistin halkının haklarına gerçek bir bağlılık göstermesi gerekecek." ifadelerine yer verdi.

Magyar'ın bu vetoyu kaldırıp kaldırmayacağının zamanla görüleceğini belirten Della Valle, "AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını destekleyecek mi? Bizim için önemli olan somut eylemlerdir." ifadelerini kullandı.

Della Valle, şöyle devam etti:

"Orban'ın ayrılmasıyla Netanyahu şüphesiz bir müttefikini kaybediyor. Ancak Giorgia Meloni'nin İtalya'da hala iktidarda olduğunu ve bugün itibariyle savunma ve ticaret alanlarında işbirliği anlaşmalarını içeren İtalya-İsrail mutabakat zaptını yenilediğini hatırlatmak önemlidir. Bu durum, Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve İran'da devam eden ve iyi belgelenmiş insan hakları ihlallerine rağmen gerçekleşmiştir."

Durumun dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Della Valle, "Macaristan'da zafer, Pedro Sanchez veya Yamandu Orsi gibi liderlere değil, yıllarca Fidesz partisi saflarında yer almış bir politikacı olan Peter Magyar'a gitti." ifadesini de kullandı.

Orban yönetimi, AB içinde İsrail'e güçlü destek sağladı

Orban, görev süresi boyunca AB içinde İsrail'e güçlü destek veren en etkili aktörlerden biri oldu. Budapeşte yönetimi, özellikle Gazze krizleri sırasında AB'nin İsrail'i eleştiren ortak açıklamalarını engelleyerek daha sert tutum alınmasını zorlaştırdı.

Macaristan, İsrail'e yönelik yaptırım girişimlerine mesafeli yaklaşırken, Filistin'e yönelik bazı mali desteklerin de gecikmesine yol açtı. Orban yönetimi ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesinin Binyamin Netanyahu hakkındaki sürecini eleştirerek İsrail'e siyasi destek verdi.

Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi

16:17
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump’ın ’abluka’ restine karşı çıktı
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı
15:49
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç
15:24
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
14:33
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
