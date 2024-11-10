ORDU Atatürk\'ün Başyaveri Üner\'in kabri, anıt mezara dönüştürüldü

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GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Başyaveri Mahmut Celalettin Üner'in Ordu'daki kabri, anıt mezar niteliğine kavuşturuldu. Üner'in mezarının onarım çalışmalarını yürüten Araştırmacı-Yazar Hikmet Pala, "Ordu'da vefat etmiş önemli bir kişiliğin mezarını sahipsiz bırakmak istemezdik. Mezarın anıtsal özellik taşıması gerektiğini düşündük" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün başyaveri Mahmut Celalettin Üner'in Ordu'da bulunan kabri, anıt mezar niteliğine kavuşturuldu. Atatürk'ün vefatında Dolmabahçe Sarayı'nda sabaha kadar nöbet tutan isimlerden Üner, İsmet İnönü'nün de başyaverliğini yaptı. 19 Mart 1945'te görevi icabı Ordu'da bulunduğu sırada rahatsızlanıp hayatını kaybeden Üner'in Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Şehir Mezarlığı'nda bulunan kabri, anıt mezar haline getirildi. Mermerden açıklama metniyle Türk bayrağı yerleştirilen mezar, çevre düzenlemesiyle Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk ve İnönü'nün yanında üst düzey görevlerde bulunan Mahmut Celalettin Üner'in tarihsel niteliğine yakışır hale getirildi. Mezarın yapım aşamasında aileden vekalet alıp çalışmaları Altınordu Belediyesi ile birlikte yürüten Araştırmacı-Yazar Hikmet Pala, Üner'in Ordu'da vefat etme süreci ve ardından mezarda yapılan değişiklikleri anlattı. Pala, "Uzun bir süre burada, başında kaidesi olmayan bir mezarla yatıyor. Ancak eski Belediye Başkanımız Kazım Türkmen'in girişimiyle burada normal bir statüde mezar yaptırılarak Üner'in mezarının kaybolmaması sağlanmış oldu dedi.

'ANITSAL ÖZELLİK TAŞIMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜK'

Onarım çalışmalarına değinen Pala, mezarın anıtsal özellik taşımasına özen gösterilerek tasarlandığını ifade etti. Pala, "Aile bana vekalet vererek mezarın yapımını üstlendi. Biz de mezarın yapımını ailenin destekleriyle gerçekleştirmiş olduk. Aile daha sonra Ordu'ya geldi ve mezarın açılışını yaptık. Altınordu Belediyesi çevre düzenlemesi ve bayrak direği konusunda bizlere destek oldu. Bizler de tarihi şahsiyete karşı görevimizi yerine getirmenin onurunu yaşadık. Ayrıca bu mezarın sıradan bir mezar olmasını kabul etmedik. Kişiliğin tarihi bir önem taşıması nedeniyle biraz anıtsal özellik taşıması gerektiğini düşündük. Mezarlığın etrafının dolu olması nedeniyle yapabileceğimiz kadar genişleterek mezarı anıtsal hale getirmeye çalıştık diye konuştu.

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ise, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve İsmet İnönü'ye başyaverlik yapmış olan Mahmut Celalettin Üner'in kabri kentimizdeki Şehir Mezarlığında bulunuyor. Cumhuriyetin kuruluş döneminde üst düzey görevlerde bulunmuş bu değerli şahsiyetin kabri, rahmetli belediye başkanımız, aynı zamanda milletvekilimiz de olan Kazım Türkmen döneminde yapılmış fakat zaman içerisinde eskimiş ve yıpranmıştı. Hayat hikayesini ve kabrinin şehrimizde yer aldığını önceden bu yana bildiğimiz Mahmut Celalettin Üner'in ailesiyle de görüşerek belirli bir işbirliği içerisinde mezarı yenileyerek şehrimize ve tarihimize yakışır bir anıt mezar haline getirdik. Bu vesileyle başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Mahmut Celalettin Üner ile birlikte tüm silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum dedi.

Haber-Kamera: Emrullah CESUR- Ahmet Bayrak/ ALTINORDU, (Ordu),