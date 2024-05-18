Ordu'da 19 Mayıs'ta Gençlik Konvoyu - Son Dakika
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Ordu'da 19 Mayıs'ta Gençlik Konvoyu

Ordu\'da 19 Mayıs\'ta Gençlik Konvoyu

Ordu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, araçlarıyla birlikte toplanan Ordulular, Gülyalı ilçesinde buluştu. Motosiklet, off-road ve vosvos gibi araçlardan oluşan konvoy, şehir turu atarak Altınordu ilçesine kadar geçiş yaptı. Etkinlikte Türk bayraklarıyla donatılan araçlar, Altınordu'daki cadde turunun ardından etkinliği tamamladı.

18.05.2024 17:01
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Ordu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konvoy oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesince organize edilen kutlamalar kapsamında Ordulular, araçlarıyla Gülyalı ilçesindeki Durgun Su Sporları Merkezi'nde buluştu.

Motosiklet, off-road ve vosvos gibi araçlardan oluşan konvoy, Gülyalı'dan Altınordu ilçesine kadar şehir turu attı.

"Köy minibüsleri" olarak bilinen eski araçların da yer aldığı etkinlikte şehrin bazı noktalarından geçiş yapıldı.

Türk bayraklarıyla donatılan araçlar, Altınordu'daki cadde turunun ardından ekinliği tamamladı.

Kaynak: AA

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